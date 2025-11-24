Литва забила на сполох через провокації Білорусі: була найбільш напружена ніч

У Литві заявили, що ніч проти 24 листопада була "найнапруженішою" у листопаді через масований запуск повітряних куль із території Білорусі. В країні закликали ЄС відреагувати на атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT та заяву глави МЗС Литви Кястутіса Будриса, яку наводить The Guardian.

"У нас була, мабуть, найнапруженіша ніч за весь листопад, бо запуски метеозондів розпочалися близько 17:00 з Білорусі та тривали до 02:00 ночі", - сказав керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас.

За його словами, закриття повітряного простору було "зумовлене саме тривалими масштабами та інтенсивністю запусків метеозондів".

Він додав, що через метеозонди Вільнюський аеропорт скасував 13 рейсів, а ще 6 перенаправили до Каунаса.

"Понад тисячу пасажирів довелося перевезти з Каунаса до Вільнюса і навпаки", - сказав Віткаускас. Загалом у повітряному просторі Литви зафіксували понад 40 куль.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис також розповів про зростаюче розчарування Литви постійними порушеннями повітряного простору метеорологічними аеростатами, запущеними з Білорусі, що регулярно призводить до закриття аеропортів, причому аеропорт Вільнюса закривався двічі за останні 24 години.

Він сказав, що порушить ці питання під час сьогоднішніх переговорів, оскільки за останні тижні постраждало понад 30 000 пасажирів, а понад 200 рейсів було перенаправлено.

"Ми не можемо нормально функціонувати", - заявив він.

Він зазначив, що Білорусь також продовжує захоплювати литовські вантажівки та напівпричепи "і шантажувати нас, чинячи тиск на нашу економіку".

"ЄС має відповісти на ці комбіновані атаки", - сказав він.