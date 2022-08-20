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Литва объяснила россиянам, что "солнечные ванны" - не причина для получения визы

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Вильнюс, Суббота 20 августа 2022 01:45
Литва объяснила россиянам, что "солнечные ванны" - не причина для получения визы Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал выдачу виз гражданам России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД.

По словам Ландсбергиса, Литва продолжит выдавать визы россиянам и белорусам по гуманитарным соображениям.

"Но солнечные ванны - это не гуманитарная причина", - констатировал он.

Ранее Литва призвала ЕС принять единое решение по отмене туристических виз для граждан России, поскольку так санкции будут работать более эффективно.

Запрет на выдачу виз россиянам также поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии.

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