Литва пояснила росіянам, що "сонячні ванни" - не причина для отримання візи
Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував видачу віз громадянам Росії та Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС.
За словами Ландсбергіса, Литва продовжить видавати візи росіянам і білорусам з гуманітарних міркувань.
"Але сонячні ванни - це не гуманітарна причина", - констатував він.
Раніше Литва закликала ЄС прийняти єдине рішення щодо скасування туристичних віз для громадян Росії, оскільки так санкції будуть працювати більш ефективно.
Заборону на видачу віз росіянам також підтримали в Естонії, Латвії, Польщі, Фінляндії і Чехії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.