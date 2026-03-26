Літаки Орбана могли вивозити готівку та коштовності з Росії: журналіст розкрив деталі

16:50 26.03.2026 Чт
Розслідувач, якого переслідує уряд, отримав підтвердження від джерел у шести країнах
aimg Катерина Коваль
Фото: Віктор Орбан та Володимир Путін (Getty Images)

Угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї, якого уряд країни звинувачує у шпигунстві, заявив, що урядові та приватні літаки посадовців Угорщини могли вивозити з Росії значні суми грошей та коштовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі журналіста.

Читайте також: "Проукраїнська пропаганда": у Орбана влаштували істерику після статті про інсценування замаху

Що відомо про вивезення вантажів з РФ

За словами Паньї, подібна інформація почала з’являтися ще у 2016-2017 роках у службах національної безпеки країн ЄС та НАТО. Журналіст стверджує, що отримав підтвердження того, що урядові та приватні літаки з Угорщини поверталися з Росії завантаженими готівкою та коштовностями.

Джерелами інформації стали посадовці щонайменше з шести різних країн. Паньї уточнив, що вони отримали ці відомості не через прослуховування угорських посадовців, а через розмови російських чиновників, які обговорювали підготовку такого вантажу.

Паньї висловив переконання, що справа про шпигунство, яку 26 березня ініціювало проти нього Міністерство юстиції Угорщини, пов’язана саме з цим розслідуванням про урядові літаки.

Журналіст припускає, що угорський уряд може піти далі та висунути нові надумані звинувачення - наприклад, у підготовці до терористичного акту.

Кампанія проти журналіста

У понеділок проурядове видання Mandiner, відоме інформаційними атаками на Україну та противників угорського прем’єра, опублікувало аудіозапис розмови Паньї з неназваною співрозмовницею.

На записі журналіст говорить, що знає про прослуховування міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто іноземною спецслужбою.

У своїх соціальних він підтвердив, що розслідував стосунки між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто та російським колегою Сергієм Лавровим.

За його даними, європейські спецслужби записали їхню комунікацію, яка викликає "серйозну підозру в політичній розвідці та агентській поведінці на користь Росії". Журналіст намагався з’ясувати, чи існували секретні канали зв’язку між Сійярто та Лавровим, приховані від угорського МЗС.

На цьому ґрунті державна пропаганда назвала Пані шпигуном і розпочала кампанію з його цькування.

Нагадаємо, напередодні виборів в Угорщині віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Будапешт, щоб підтримати прем’єр-міністра Віктора Орбана, повідомляє Politico. Цей візит відбувається на тлі напруженої політичної ситуації: за даними соціологів, опозиція збільшує відрив від Орбана перед виборами.

Водночас відносини Будапешта з Брюсселем загострилися. ЄС заморозив мільярди євро для Угорщини через постійне блокування допомоги Україні — “шантаж” Орбана вийшов боком, пишуть ЗМІ. Крім того, угорський прем’єр погрожує перекрити газ Україні, висунувши черговий ультиматум.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН