Літаки Орбана могли вивозити готівку та коштовності з Росії: журналіст розкрив деталі

Угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї, якого уряд країни звинувачує у шпигунстві, заявив, що урядові та приватні літаки посадовців Угорщини могли вивозити з Росії значні суми грошей та коштовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі журналіста.

Що відомо про вивезення вантажів з РФ

За словами Паньї, подібна інформація почала з’являтися ще у 2016-2017 роках у службах національної безпеки країн ЄС та НАТО. Журналіст стверджує, що отримав підтвердження того, що урядові та приватні літаки з Угорщини поверталися з Росії завантаженими готівкою та коштовностями.

Джерелами інформації стали посадовці щонайменше з шести різних країн. Паньї уточнив, що вони отримали ці відомості не через прослуховування угорських посадовців, а через розмови російських чиновників, які обговорювали підготовку такого вантажу.

Паньї висловив переконання, що справа про шпигунство, яку 26 березня ініціювало проти нього Міністерство юстиції Угорщини, пов’язана саме з цим розслідуванням про урядові літаки.

Журналіст припускає, що угорський уряд може піти далі та висунути нові надумані звинувачення - наприклад, у підготовці до терористичного акту.

Кампанія проти журналіста

У понеділок проурядове видання Mandiner, відоме інформаційними атаками на Україну та противників угорського прем’єра, опублікувало аудіозапис розмови Паньї з неназваною співрозмовницею.

На записі журналіст говорить, що знає про прослуховування міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто іноземною спецслужбою.

У своїх соціальних він підтвердив, що розслідував стосунки між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто та російським колегою Сергієм Лавровим.

За його даними, європейські спецслужби записали їхню комунікацію, яка викликає "серйозну підозру в політичній розвідці та агентській поведінці на користь Росії". Журналіст намагався з’ясувати, чи існували секретні канали зв’язку між Сійярто та Лавровим, приховані від угорського МЗС.

На цьому ґрунті державна пропаганда назвала Пані шпигуном і розпочала кампанію з його цькування.