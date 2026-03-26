Самолеты Орбана могли вывозить наличные и драгоценности из России: журналист раскрыл детали

16:50 26.03.2026 Чт
2 мин
Расследователь, которого преследует правительство, получил подтверждение от источников в шести странах
aimg Екатерина Коваль
Фото: Виктор Орбан и Владимир Путин (Getty Images)

Венгерский журналист-расследователь Саболч Паньи, которого правительство страны обвиняет в шпионаже, заявил, что правительственные и частные самолеты чиновников Венгрии могли вывозить из России значительные суммы денег и драгоценности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети журналиста.

Что известно о вывозе грузов из РФ

По словам Паньи, подобная информация начала появляться еще в 2016-2017 годах в службах национальной безопасности стран ЕС и НАТО. Журналист утверждает, что получил подтверждение того, что правительственные и частные самолеты из Венгрии возвращались из России загруженными наличными и драгоценностями.

Источниками информации стали чиновники по меньшей мере из шести разных стран. Паньи уточнил, что они получили эти сведения не через прослушивание венгерских чиновников, а через разговоры российских чиновников, которые обсуждали подготовку такого груза.

Паньи выразил убеждение, что дело о шпионаже, которое 26 марта инициировало против него Министерство юстиции Венгрии, связано именно с этим расследованием о правительственных самолетах.

Журналист предполагает, что венгерское правительство может пойти дальше и выдвинуть новые надуманные обвинения - например, в подготовке к террористическому акту.

Кампания против журналиста

В понедельник проправительственное издание Mandiner, известное информационными атаками на Украину и противников венгерского премьера, опубликовало аудиозапись разговора Паньи с неназванной собеседницей.

На записи журналист говорит, что знает о прослушивании министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто иностранной спецслужбой.

В своих социальных он подтвердил, что расследовал отношения между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его данным, европейские спецслужбы записали их коммуникацию, которая вызывает "серьезное подозрение в политической разведке и агентском поведении в пользу России". Журналист пытался выяснить, существовали ли секретные каналы связи между Сийярто и Лавровым, скрытые от венгерского МИДа.

На этой почве государственная пропаганда назвала Пани шпионом и начала кампанию по его травле.

Напомним, накануне выборов в Венгрии вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Будапешт, чтобы поддержать премьер-министра Виктора Орбана, сообщает Politico. Этот визит происходит на фоне напряженной политической ситуации: по данным социологов, оппозиция увеличивает отрыв от Орбана перед выборами.

В то же время отношения Будапешта с Брюсселем обострились. ЕС заморозил миллиарды евро для Венгрии из-за постоянного блокирования помощи Украине - "шантаж" Орбана вышел боком, пишут СМИ. Кроме того, венгерский премьер угрожает перекрыть газ Украине, выдвинув очередной ультиматум.

Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
