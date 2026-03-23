Орбан обурився через публікації про "прослуховування" Сійярто та Лаврова

14:33 23.03.2026 Пн
Що саме найбільше обурило главу уряду Угорщини?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Віктор Орбан (Getty Images)

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан обурився викриттям скандальних розмов Сійярто та порівняв це з нападом на країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Угорщини.

Читайте також: Надавав "живі звіти" Лаврову: Сійярто дзвонив у Москву прямо з засідань ЄС, - WP

"Прослуховування члена уряду є нападом на Угорщину. Я доручив міністру юстиції негайно провести розслідування щодо інформації про прослуховування (глави МЗС Угорщини - ред.) Петера Сійярто", - написав Орбан.

Що передувало

Нещодавно видання Washington Post повідомило, що Сіярто інформував російську сторону про переговори з ЄС. Водночас у матеріалі американської газети не йшлося про те, що міністра могли прослуховувати.

Ці деталі з’явилися вже в угорському провладному медіа Mandiner, у якому оприлюднили аудіозапис, де журналіст-розслідувач Сабольч Паньї спілкується з жінкою, яка, ймовірно, працює в Міністерстві закордонних справ.

У Mandiner заявили, що Паньї нібито передав номер телефону Сіярто іноземній розвідці однієї з країн ЄС, аби вона могла стежити за міністром. Сам журналіст пояснив, що розмова була з його джерелом, яке намагалося перевірити інформацію про Сіярто, опубліковану у Washington Post.

За словами Паньї, прослуховування могло відбуватися не через передачу номера, а через те, що міністр спілкувався з російським колегою Сергієм Лавровим по незахищеному зв’язку.

Скандали навколо Угорщини

Нагадаємо, останнім часом довкола угорської влади спалахнуло кілька міжнародних скандалів.

Зокрема, РБК-Україна повідомляло, що російська розвідка планувала інсценувати замах на Віктора Орбана. За даними журналістів, ця провокація мала на меті змінити хід виборів в країні.

Крім того, раніше стало відомо про жорстке поводження угорських силовиків із затриманими українцями. ЗМІ повідомили, що до співробітників "Ощадбанку" застосовували ін’єкції "сироватки правди", аби змусити їх до зізнань.

