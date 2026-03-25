Опозиція збільшує відрив від Орбана перед виборами в Угорщині
Опозиційна партія "Тиса" зміцнила лідерство над правлячою коаліцією, що може забезпечити їй конституційну більшість та призвести до формування двопартійного парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Median для видання HVG.
Рейтинги партій та прогнози
Згідно з даними дослідження, проведеного у другій половині березня, перевага партії "Тиса" над "Фідес" становить 16 процентних пунктів серед усього населення та 20 пунктів серед тих, хто визначився з вибором. Серед "певних" виборців цей розрив сягає 23 пунктів.
Соціологи зазначають, що якби такі пропорції збереглися до дня голосування 12 квітня, "Тиса" отримала б дві третини місць у парламенті. Оскільки підтримка інших партій (DK, "Двохвостий пес", Mi Hazánk) коливається на рівні 1-2%, Угорщина має високі шанси отримати двопартійну законодавчу систему.
Оцінка кандидатів та очікування
Вперше за час спостережень відносна більшість виборців вірить у перемогу опозиції.
Прогноз перемоги - 47% опитаних ставлять на перемогу лідера опзиції Петера Мадяра, тоді як у тріумф "Фідес" вірять 35%.
Придатність до посади прем'єра - рейтинг Петера Мадяра зріс до 54%. Чинного прем'єра Угорщини Віктора Орбана вважають придатним 45% респондентів.
Експерти також прогнозують надзвичайно високу явку - 89% опитаних заявили про намір прийти на дільниці.
Особливості виборчої кампанії
Кампанії лідерів суттєво відрізняються за форматом.
Віктор Орбан проводить зустрічі у закритому форматі з організованим підвезенням слухачів, фокусуючись на темах "війни та миру".
Натомість Петер Мадяр проводить відкриті форуми, де обговорює місцеві проблеми - стан лікарень, шкіл та транспортної інфраструктури.
Контекст навколо виборів в Угорщині
Нагадаємо, нинішня виборча кампанія в Угорщині проходить на тлі серйозних скандалів та заяв про зовнішній вплив. Зокрема, видання Politico повідомляло, що Віктор Орбан вже готує план на випадок своєї поразки, аби максимально ускладнити роботу новому уряду.
Водночас західні ЗМІ, зокрема The Washington Post, заявляли про підготовку російських спецслужб до інсценування замаху на угорського прем'єра, що мало б мобілізувати його електорат.
Крім того, на підтримку Орбана відкрито виступив президент США Дональд Трамп, назвавши його "справжнім бійцем" у період найскладнішого виборчого виклику за останні десятиліття.