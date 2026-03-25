Опозиція збільшує відрив від Орбана перед виборами в Угорщині

Опозиційна партія "Тиса" зміцнила лідерство над правлячою коаліцією, що може забезпечити їй конституційну більшість та призвести до формування двопартійного парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Median для видання HVG .

Рейтинги партій та прогнози

Згідно з даними дослідження, проведеного у другій половині березня, перевага партії "Тиса" над "Фідес" становить 16 процентних пунктів серед усього населення та 20 пунктів серед тих, хто визначився з вибором. Серед "певних" виборців цей розрив сягає 23 пунктів.

Соціологи зазначають, що якби такі пропорції збереглися до дня голосування 12 квітня, "Тиса" отримала б дві третини місць у парламенті. Оскільки підтримка інших партій (DK, "Двохвостий пес", Mi Hazánk) коливається на рівні 1-2%, Угорщина має високі шанси отримати двопартійну законодавчу систему.

Оцінка кандидатів та очікування

Вперше за час спостережень відносна більшість виборців вірить у перемогу опозиції.

Прогноз перемоги - 47% опитаних ставлять на перемогу лідера опзиції Петера Мадяра, тоді як у тріумф "Фідес" вірять 35%.

Придатність до посади прем'єра - рейтинг Петера Мадяра зріс до 54%. Чинного прем'єра Угорщини Віктора Орбана вважають придатним 45% респондентів.

Експерти також прогнозують надзвичайно високу явку - 89% опитаних заявили про намір прийти на дільниці.

Особливості виборчої кампанії

Кампанії лідерів суттєво відрізняються за форматом.

Віктор Орбан проводить зустрічі у закритому форматі з організованим підвезенням слухачів, фокусуючись на темах "війни та миру".

Натомість Петер Мадяр проводить відкриті форуми, де обговорює місцеві проблеми - стан лікарень, шкіл та транспортної інфраструктури.