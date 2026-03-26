Венс відвідає Угорщину напередодні виборів, щоб підтримати Орбана, - Politico
Віцепрезидент США Джей Ді Венс має намір відвідати Угорщину 7-8 квітня - за кілька днів до парламентських виборів, щоб підтримати прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в уривку дипломатичної телеграми Держдепу, яку отримало Politico.
У Білому домі офіційно точні дати візиту ще не називали, але за даними ЗМІ, Венс може приїхати в Угорщину за п'ять днів до виборів - 7 квітня.
Зазначається, що поїздка Венса фактично порушує давню традицію американських адміністрацій уникати демонстративного втручання у внутрішню політику інших держав.
Однак команда президента Дональда Трампа вже давно не дотримується цієї лінії: сам Трамп відкрито підтримав Орбана у соцмережах і через відеозвернення, показане на конференції у Будапешті.
Венс, який неодноразово висловлював симпатії до європейських ультраправих партій та критикував традиційні політичні союзи, може стати найвищим американським посадовцем, що відвідав Угорщину з 2006 року, коли в країні побував президент Джордж Буш-молодший.
Politico зазначає, що хоча офіційно мета вплинути на вибори не заявляється, документ підкреслює прихильність команди Трампа до Орбана. У ньому йдеться про настання "золотої ери" у відносинах, що базується на зміцненні оборонних, енергетичних та торговельних зв'язків.
Також у документі згадується те, що Вашингтон та Будапешт повинні працювати разом "заради порятунку Європи" від загроз для західної цивілізації - таких як масова міграція.
Наголошується, що візит Венса має продемонструвати "чіткий сигнал відданості США" та зміцнити позицію Угорщини як "демократичного опорного пункту" в умовах посилення конкуренції між росією та Китаєм.
Трамп підтримує Орбана
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звернувся до громадян Угорщини із закликом підтримати Віктора Орбана на виборах. Трамп назвав його "справжнім бійцем" та "переможцем".
При цьому американський лідер не просто висловив підтримку, а розгорнув повноцінну агітаційну кампанію, акцентуючи на спільних цінностях.
Варто зазначити, що підтримка з боку США з’явилася в момент, коли Орбан стикається з найсерйознішим викликом за останні роки - лідером опозиції Петером Мадяром, чиї рейтинги демонструють значне зростання.
Крім того, заява Трампа пролунала на тлі скандальних повідомлень про можливі провокації іноземних спецслужб та обговорень у ЄС щодо блокування кредитів для України через позицію Будапешта.
Підтримка Трампа фактично закріплює Орбана як головного союзника нинішньої адміністрації США в Європі.