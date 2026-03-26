Венс відвідає Угорщину напередодні виборів, щоб підтримати Орбана, - Politico

Віцепрезидент США Джей Ді Венс має намір відвідати Угорщину 7-8 квітня - за кілька днів до парламентських виборів, щоб підтримати прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться в уривку дипломатичної телеграми Держдепу, яку отримало Politico .

У Білому домі офіційно точні дати візиту ще не називали, але за даними ЗМІ, Венс може приїхати в Угорщину за п'ять днів до виборів - 7 квітня.

Зазначається, що поїздка Венса фактично порушує давню традицію американських адміністрацій уникати демонстративного втручання у внутрішню політику інших держав.

Однак команда президента Дональда Трампа вже давно не дотримується цієї лінії: сам Трамп відкрито підтримав Орбана у соцмережах і через відеозвернення, показане на конференції у Будапешті.

Венс, який неодноразово висловлював симпатії до європейських ультраправих партій та критикував традиційні політичні союзи, може стати найвищим американським посадовцем, що відвідав Угорщину з 2006 року, коли в країні побував президент Джордж Буш-молодший.

Politico зазначає, що хоча офіційно мета вплинути на вибори не заявляється, документ підкреслює прихильність команди Трампа до Орбана. У ньому йдеться про настання "золотої ери" у відносинах, що базується на зміцненні оборонних, енергетичних та торговельних зв'язків.

Також у документі згадується те, що Вашингтон та Будапешт повинні працювати разом "заради порятунку Європи" від загроз для західної цивілізації - таких як масова міграція.

Наголошується, що візит Венса має продемонструвати "чіткий сигнал відданості США" та зміцнити позицію Угорщини як "демократичного опорного пункту" в умовах посилення конкуренції між росією та Китаєм.