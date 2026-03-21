"Проукраїнська пропаганда": у Орбана влаштували істерику після статті про інсценування замаху

23:20 21.03.2026 Сб
Будапешт поспішив спростувати дані американської газети та звично збрехав про пропаганду
aimg Антон Корж
"Проукраїнська пропаганда": у Орбана влаштували істерику після статті про інсценування замаху

Уряд Угорщини поспіхом спростував інформацію ЗМІ щодо підготовки російськими спецслужбами інсценованого замаху на проросійського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Telex.

Будапешт поспішив спростувати дані американського видання The Washington Post. А щоб додати своїм заявам хоч якоїсь переконливості, у Орбана заявили про нібито "пропаганду" та зробили кілька нових випадів на адресу України.

"Інформація Washington Post є повністю неправдивою, проукраїнською пропагандою. З іншого боку, це факт, що президент України Володимир Зеленський публічно погрожував убити прем'єр-міністра Угорщини під час передвиборчої кампанії", - заявили в угорському уряді.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто, вірний прибічник Орбана, також розкритикував статтю, звинувативши Україну та та угорську опозицію у роздмухуванні "галасу навколо терактів". За його словами, опозиційна партія "Тиса" та її спонсори нібито вигадують "божевільні теорії змови".

Сійярто вважає, що інформація про російський слід у замаху нібито є "спробою дестабілізувати ситуацію в країні" напередодні виборів.

Зазначимо, 21 березня американська газета The Washington Post повідомила, що російська зовнішня розвідка розробила план інсценування замаху на Орбана. Планувалося, що "напад" змінить перебіг кампанії, яку Орбан програє.

У Кремлі відреагували істерично - прессекретар російського диктатора Дмитрій Пєсков назвав повідомлення "дезінформацією". Але на тлі інформації про те, що у передвиборчій кампанії Орбану допомагає Кремль, заява виглядає непереконливою.

Доречі, лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр публічно звинуватив прем'єра Орбана в тому, що той запросив до Угорщини агентів російського ГРУ для втручання у парламентські вибори, заплановані на 12 квітня. Мадяр вимагає від Орбана терміново вислати росіян з Угорщини.

