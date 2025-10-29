В Україну йде потепління, місцями на півдні до +20: бліц з Укргідрометцентром
Вже найближчим часом в Україну прийде потепління. Температура повітря в деяких областях - місцями - може піднятись до +20 градусів за Цельсієм.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Які процеси впливають на погоду в Україні зараз
Зараз, за словами експерта, через територію України проходить атмосферний фронт - із заходу на схід.
"Тому в нас сьогодні - так, дощить переважно. Крім південних областей", - пояснила синоптик.
Проте надалі - вже завтра, 30 жовтня - буде "більш комфортна, приємна погода".
Де ймовірні дощі найближчими днями
Птуха розповіла, що надалі "атмосферний тиск в Україні зростатиме і погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску".
"Тому завтра в нас вже - без опадів", - додала вона.
Лише на крайньому заході країни вдень "наступний атмосферний фронт" зумовить невеликий дощ.
"Впродовж наступних двох діб опади у вигляді невеликого дощу можуть бути у східних і північно-східних областях. Потім - в ніч на 31 жовтня - і в західних та північних областях пройдуть невеликі дощі", - повідомила експерт.
Вона пояснила, що це буде пов'язано з проходженням атмосферного фронту, який "пов'язаний із системою зниженого тиску на північ від території України".
"Решта територій - у нас буде без опадів", - додала синоптик.
Що найближчим часом буде з вітром
Вже завтра, 30 жовтня, вітер "буде відчуватися з півдня".
Представниця УкрГМЦ пояснила, що він "нестиме відносно теплішу повітряну масу".
"Вітер південний - із переходом на північно-західний - буде трішки змінюватися впродовж найближчих трьох діб", - поділилась синоптик.
Проте потім він все одно зміниться знову - і "з'явиться південна складова в ньому".
Чого можна чекати від потепління в Україні
Птуха підтвердила, що зараз в Україні "певні зрушення в бік позитивних температур відбуваються".
Оскільки вітер буде трішки змінюватись, буде, переважно, надходити і "відносно тепліша повітряна маса".
"І, відповідно, температурні показники вночі в нас 2-9 градусів тепла. Вдень 10-16 градусів тепла", - розповіла синоптик.
Тим часом на півдні температура повітря місцями може піднятись до +17°C, і навіть до +20°C.
"Але це - тільки на півдні. І досить локально. Це не означає, що там всюди буде така температура", - наголосила представниця УкрГМЦ.
Вона додала, що як для закінчення жовтня (й для цієї пори року), це - "досить такі, високі навіть, можна сказати, значення температури".
"У Карпатах лише... в нас ніч від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу. А вдень - все одно залишається з плюсом. 2-8 градуси тепла", - зауважила спеціаліст.
За її словами, таке потепління буде "поступове".
"Воно буде утримуватись. Але не буде абсолютно сухим. Тобто це - не те, коли в нас потужний... антициклон. І немає жодної краплі. І блакитне небо. І тепло. Тут, бачите, періодично і дощики можуть накрапати. Але у поєднанні з теплою повітряною масою", - пояснила фахівець.
Що буде з погодою на початку наступного тижня
Якщо говорити про ситуацію з погодою надалі - впродовж неділі (2 листопада) й понеділка (3 листопада) - то там погода очікується, за словами Птухи, переважно без опадів.
"Знову атмосферний тиск підвищиться", - пояснила вона.
3 листопада - тільки у західних областях - "може трішечки накрапати такий невеликий осінній дощик".
"На решті територій - без опадів. Прояснення можуть бути. І, знову ж таки, температурний фон істотно не зміниться", - поділилась синоптик.
Вночі температура повітря може підніматись до 3-9°C, вдень - до 10-16°C.
"І до півдня ще доєднується захід. Але вже так... до +19°C. Південь і захід - до +19°C", - розповіла експерт УкрГМЦ.
Водночас Птуха наголосила, що більш точна інформація щодо погоди й температурних показників на ці дати ще буде уточнюватись.
Чи можуть бути тумани в Україні
Тумани в Україні, згідно з інформацією спеціаліста, можуть бути.
"Але територіально (де саме) й по часових рамках - то це вже визначається там, за добу, наприклад, від можливого утворення. І тоді складається попередження", - розповіла синоптик.
Так, наприклад, на завтра (30 жовтня), туманів наразі не очікують.
"Тому що в нас, все ж таки, ще і пориви вітру можуть бути. Саме вдень у західних областях. Хоч вони й локальні, але все одно... У нас, як би, не надто спокійна така ситуація в плані вітру", - пояснила Птуха.
Вона уточнила, що йдеться про вітер з помірними, а подекуди - й навіть трішки більшими швидкостями.
"Це не сприяє утворенню туманів. А навпаки - пошвидше розсіює", - додала фахівець.
Чи може затриматись сніг на високогір'ї Карпат
Синоптик повідомила, що з огляду на прогнозовані погодні умови, шансів у снігу "надовго затриматись" на високогір'ї Карпат - немає.
"Але трішечки, принаймні сьогодні ще, - може утримуватися. Хоча надалі буде інтенсивно танути, скажімо так", - зауважила Птуха.
Вона пояснила, що в горах вночі найближчим часом може бути, переважно, "близько нуля". Але "за рахунок денних максимумів - все одно вдень там стабільно плюс".
"Тому очікуємо, що буде танути. Розрахункові моделі так прогнозують. Ну, ще ось завтра, післязавтра подекуди... там ще може бути, утримуватись він. Але надалі - вже буде танути. Поки що - так", - поділилась експерт.
Чи можна сказати, що погода в жовтні була в межах "норми"
Представниця Укргідрометцентру розповіла, що станом на тепер підбивати будь-які підсумки за весь жовтень - зарано.
"За весь жовтень підсумки ще, звичайно, будуть пізніше - по завершенню місяця. Але, наприклад, середньодобова температура вчора по території України була від 6 до 11 градусів. Що в цілому - так, близько до норми", - розповіла Птуха.
Вона додала, що "цей останній тиждень якраз-таки в нас досить наближений до показників кліматичної норми".
Коли настає метеорологічна зима
Насамкінець синоптик нагадала, що метеорологічна зима - це "коли середньодобова температура вже не піднімається вище 0 градусів".
"Кілька днів поспіль", - уточнила спеціаліст.
