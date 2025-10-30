У Києві приспустили головний прапор України: у чому причина

Сьогодні, 30 жовтня, в Києві тимчасово приспустили головний (і найбільший) прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Варто зазначити, що раніше (з огляду на прогнозовану негоду) у прес-службі КМДА неодноразово радили під час сильного вітру:

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора , що відзначається щорічно 23 серпня).

Повідомляється також, що за інформацією КО "Київзеленбуд", прапор залишиться приспущеним до кінця завтрашньої доби - п'ятниці, 31 жовтня.

Мешканцям і гостям Києва нагадали, що на столичний регіон (згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру) насуваються небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру 15-20 м/с.

Згідно з інформацією КМДА, найбільший прапор України у столиці приспустили сьогодні через прогнозовану негоду.

Нагадаємо, сьогодні зранку високогір'я Карпат накрив шторм (пориви вітру там були сильні й небезпечні).

Дещо згодом метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, де чекати дощів в останній день жовтня й що буде з погодою в Україні завтра в цілому.

Тим часом синоптики Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що Україну "накриє" небезпечний вітер і пояснили, які області - у зоні ризику.

