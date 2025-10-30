У Києві приспустили головний прапор України: у чому причина
Сьогодні, 30 жовтня, в Києві тимчасово приспустили головний (і найбільший) прапор України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Навіщо та як надовго приспустили прапор у столиці
Згідно з інформацією КМДА, найбільший прапор України у столиці приспустили сьогодні через прогнозовану негоду.
Мешканцям і гостям Києва нагадали, що на столичний регіон (згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру) насуваються небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру 15-20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - додали спеціалісти.
Повідомляється також, що за інформацією КО "Київзеленбуд", прапор залишиться приспущеним до кінця завтрашньої доби - п'ятниці, 31 жовтня.
Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Що варто знати про найбільший прапор України
Найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).
Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".
Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.
Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають:
- або через погіршення погодних умов;
- або для проведення регламентних робіт.
Що радять робити фахівці під час сильного вітру
Варто зазначити, що раніше (з огляду на прогнозовану негоду) у прес-службі КМДА неодноразово радили під час сильного вітру:
- щільно зачиняти вікна;
- прибирати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- у разі потреби - ховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;
- не паркувати поруч із ними транспортні засоби.
Нагадаємо, сьогодні зранку високогір'я Карпат накрив шторм (пориви вітру там були сильні й небезпечні).
Дещо згодом метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, де чекати дощів в останній день жовтня й що буде з погодою в Україні завтра в цілому.
Тим часом синоптики Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що Україну "накриє" небезпечний вітер і пояснили, які області - у зоні ризику.
Читайте також про 30 маловідомих фактів про прапор України.