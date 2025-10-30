ua en ru
Чт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві приспустили головний прапор України: у чому причина

Четвер 30 жовтня 2025 15:46
UA EN RU
У Києві приспустили головний прапор України: у чому причина Найбільший прапор України тимчасомо приспустили (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 30 жовтня, в Києві тимчасово приспустили головний (і найбільший) прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Навіщо та як надовго приспустили прапор у столиці

Згідно з інформацією КМДА, найбільший прапор України у столиці приспустили сьогодні через прогнозовану негоду.

Мешканцям і гостям Києва нагадали, що на столичний регіон (згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру) насуваються небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - додали спеціалісти.

Повідомляється також, що за інформацією КО "Київзеленбуд", прапор залишиться приспущеним до кінця завтрашньої доби - п'ятниці, 31 жовтня.

У Києві приспустили головний прапор України: у чому причинаПублікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Що варто знати про найбільший прапор України

Найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають:

  • або через погіршення погодних умов;
  • або для проведення регламентних робіт.

Що радять робити фахівці під час сильного вітру

Варто зазначити, що раніше (з огляду на прогнозовану негоду) у прес-службі КМДА неодноразово радили під час сильного вітру:

  • щільно зачиняти вікна;
  • прибирати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • у разі потреби - ховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;
  • не паркувати поруч із ними транспортні засоби.

Нагадаємо, сьогодні зранку високогір'я Карпат накрив шторм (пориви вітру там були сильні й небезпечні).

Дещо згодом метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, де чекати дощів в останній день жовтня й що буде з погодою в Україні завтра в цілому.

Тим часом синоптики Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що Україну "накриє" небезпечний вітер і пояснили, які області - у зоні ризику.

Читайте також про 30 маловідомих фактів про прапор України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр КМДА Київ Жовтень Негода в Україні Погода в Києві Метеоролог Поради
Новини
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні