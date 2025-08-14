Лише зарплати - замало: що компанії готові пропонувати, аби знайти людей

У сучасних реаліях залучити людину до роботи однією лише зарплатою, особливо якщо йдеться про працевлаштування на виробництво, - важко.
Про це у розмові з РБК-Україна розповіла директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.
В цілому сьогодні, згідно з даними Work.ua, найбільша нестача людей - на виробництвах, в медицині, транспорті та логістиці.
Бракує передовсім:
Схожі оцінки дає й Державна служба зайнятості.
За даними експертів ДСЗ, найскладніше знайти людей у сферах:
Станом на початок серпня поточного року, на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (де збираються пропозиції від служби зайнятості та інших учасників ринку) доступні близько 240 тисяч вакансій за 3000 професіями.
При цьому щодня публікують близько 28 тисяч нових.
Найчастіше роботодавці шукають: слюсарів, зварників, електрогазозварників, електромонтерів, продавців, кухарів, медсестер і медбратів, бухгалтерів.
Є також багато вакансій лікарів: сімейних, терапевтів, педіатрів. Крім того, дуже актуальні й професійно-технічні напрямки.
За словами Жовтяк, "зараз однією лише зарплатою залучити працівника важко (особливо - на виробництво)".
Вона пояснила, що у пошуках нових кадрів роботодавці готові:
"Все це пропонується тим, хто має технічну або спеціальну підготовку", - поділилась експерт.
Вона розповіла також, що раніше роботодавці були готові брати лише досвідчених фахівців, тоді як зараз - "навіть тих, хто має мінімальні навички".
"На замовлення бізнесу ми можемо навчати та перенавчати, підвищувати кваліфікацію", - підсумувала Жовтяк.
