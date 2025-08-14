Только зарплаты - мало: что компании готовы предлагать, чтобы найти людей

В современных реалиях привлечь человека к работе одной лишь зарплатой, особенно если речь идет о трудоустройстве на производство, - сложно.
Об этом в разговоре с РБК-Украина рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.
В целом сегодня, согласно данным Work.ua, наибольшая нехватка людей - на производствах, в медицине, транспорте и логистике.
Не хватает прежде всего:
Похожие оценки дает и Государственная служба занятости.
По данным экспертов ГСЗ, сложнее всего найти людей в сферах:
По состоянию на начало августа текущего года, на Едином портале вакансий ГСЗ (где собираются предложения от службы занятости и других участников рынка) доступны около 240 тысяч вакансий по 3000 профессиям.
При этом ежедневно публикуют около 28 тысяч новых.
Чаще всего работодатели ищут: слесарей, сварщиков, электрогазосварщиков, электромонтеров, продавцов, поваров, медсестер и медбратьев, бухгалтеров.
Есть также много вакансий врачей: семейных, терапевтов, педиатров. Кроме того, очень актуальны и профессионально-технические направления.
По словам Жовтяк, "сейчас одной лишь зарплатой привлечь работника трудно (особенно - на производство)".
Она объяснила, что в поисках новых кадров работодатели готовы:
"Все это предлагается тем, кто имеет техническую или специальную подготовку", - поделилась эксперт.
Она рассказала также, что раньше работодатели были готовы брать только опытных специалистов, тогда как сейчас - "даже тех, кто имеет минимальные навыки".
"По заказу бизнеса мы можем обучать и переобучать, повышать квалификацию", - подытожила Жовтяк.
