Только зарплаты - мало: что компании готовы предлагать, чтобы найти людей

Из-за дефицита некоторых кадров на рынке труда компании могут предлагать работникам не только зарплату (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

В современных реалиях привлечь человека к работе одной лишь зарплатой, особенно если речь идет о трудоустройстве на производство, - сложно.

Об этом в разговоре с РБК-Украина рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Где сегодня не хватает людей и кого ищут работодатели

В целом сегодня, согласно данным Work.ua, наибольшая нехватка людей - на производствах, в медицине, транспорте и логистике.

Не хватает прежде всего:

  • работников рабочих специальностей (63%);
  • специалистов среднего звена (35%);
  • высококвалифицированных специалистов (19%).

Похожие оценки дает и Государственная служба занятости.

По данным экспертов ГСЗ, сложнее всего найти людей в сферах:

  • транспорта;
  • строительства;
  • промышленности;
  • торговли.

По состоянию на начало августа текущего года, на Едином портале вакансий ГСЗ (где собираются предложения от службы занятости и других участников рынка) доступны около 240 тысяч вакансий по 3000 профессиям.

При этом ежедневно публикуют около 28 тысяч новых.

Чаще всего работодатели ищут: слесарей, сварщиков, электрогазосварщиков, электромонтеров, продавцов, поваров, медсестер и медбратьев, бухгалтеров.

Есть также много вакансий врачей: семейных, терапевтов, педиатров. Кроме того, очень актуальны и профессионально-технические направления.

Что кроме зарплаты могут предлагать компании

По словам Жовтяк, "сейчас одной лишь зарплатой привлечь работника трудно (особенно - на производство)".

Она объяснила, что в поисках новых кадров работодатели готовы:

  • платить людям рыночную зарплату;
  • платить за аренду жилья наемного работника;
  • гарантировать соцпакет;
  • обеспечивать медстрахование;
  • предоставлять бронирование;
  • организовывать транспорт к месту работы.

"Все это предлагается тем, кто имеет техническую или специальную подготовку", - поделилась эксперт.

Она рассказала также, что раньше работодатели были готовы брать только опытных специалистов, тогда как сейчас - "даже тех, кто имеет минимальные навыки".

"По заказу бизнеса мы можем обучать и переобучать, повышать квалификацию", - подытожила Жовтяк.

Напомним, ранее в Государственной службе занятости сообщили, какие вакансии стали самыми популярными в течение 2025 года.

Кроме того, в ГСЗ рассказали, какие "мужские" профессии - самые популярные среди женщин и работодателей.

Читайте также, с какого возраста разрешено работать в Украине и при каких условиях.

