Стандарти НАТО та штучний інтелект. Як в Україні вчать майбутніх контррозвідників

Цього року планується суттєве збільшення набору курсантів до Національної академії СБУ. Це - єдиний в Україні заклад вищої освіти (ЗВО) контррозвідувального спрямування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова ректора Національної академії СБУ Андрія Черняка в інтерв'ю Укрінформу.

Головне:

Терміни подачі : вступна кампанія в Академію СБУ вже триває, заяви від абітурієнтів приймають до 1 березня.

: вступна кампанія в Академію СБУ вже триває, заяви від абітурієнтів приймають до 1 березня. Етапи відбору : кандидати у курсанти проходять багатофакторну перевірку - від медичного огляду до психологічних тестів і поліграфа.

: кандидати у курсанти проходять багатофакторну перевірку - від медичного огляду до психологічних тестів і поліграфа. Напрями підготовки : курсанти можуть обрати одну з трьох ключових програм, кожна з яких має свій унікальний спецскладник.

: курсанти можуть обрати одну з трьох ключових програм, кожна з яких має свій унікальний спецскладник. Нові стандарти : Академія почала офіційно впроваджувати стандарти країн НАТО у стратегічних напрямах підготовки.

: Академія почала офіційно впроваджувати стандарти країн НАТО у стратегічних напрямах підготовки. Технологічний пріоритет: освітній процес планують посилити за рахунок вивчення штучного інтелекту та глибшої роботи у кіберсфері.

Як стати курсантом Академії СБУ

Очільник освітнього закладу розповів, що вступна кампанія до Національної академії Служби безпеки України розпочалася 1 січня.

"Подати заяву для вступу на навчання у статусі курсанта можна до 1 березня", - зауважив Черняк і нагадав, що Академія СБУ - єдиний в Україні заклад вищої освіти контррозвідувального спрямування.

За словами ректора, відбір кандидатів спершу проводять регіональні органи та підрозділи Центрального управління СБУ.

"Після завершення подачі документів кандидати проходять комплексну перевірку: вивчення біографічних даних, медичний огляд, оцінювання фізичної підготовки, психологічні тести та поліграф", - додав освітянин.

Які програми доступні курсантам

Черняк повідомив, що в цілому курсанти "опановують як загальноосвітні предмети відповідно до спеціальності, так і спецдисципліни, які не викладають в інших університетах".

Водночас він нагадав, що всі курсанти Академії мають статус військовослужбовців за контрактом.

"Їхня підготовка відбувається тільки за державним замовленням, тобто фінансується державою. Курсанти здобувають бакалаврський рівень освіти та отримують офіцерське звання", - додав очільник ЗВО.

Навчатися курсанти Академії можуть за такими освітніми програмами:

"Державна безпека";

"Національна безпека";

"Філологія" (переклад у сфері забезпечення державної безпеки).

Чому навчають курсантів Академії

Найпопулярніша програма, за словами Черняка, "Державна безпека".

"Це класична підготовка оперативного працівника - правова, контррозвідувальна, психологічна, аналітична, економічна, спеціальна фізична та інші складові частини. Загалом вісім-дев'ять ключових напрямів. Це базова й найбільш комплексна підготовка", - поділився він.

Тим часом особливістю навчання за спеціальністю "Національна безпека" є посилена кібернетична складова частина.

"Випускник цієї спеціальності - фактично оперативний працівник із посиленим технічним складником, контррозвідник із глибокими знаннями кібербезпеки та цифрової гігієни", - розповів ректор.

Він додав, що ці курсанти вивчають інформаційно-комунікаційні системи та мережі, OSINT, стратегічні комунікації тощо.

Ще близько 25% курсантів опановують програму "Філологія".

"Але йдеться не просто про перекладачів зі знанням двох іноземних мов. Це оперативні працівники з поглибленою іншомовною підготовкою. Загалом в Академії викладається 12 мов", - зауважив Черняк.

Як імплементують стандарти НАТО

За словами очільника ЗВО, впродовж останніх років Академія сутєво розширила міжнародну співпрацю.

При цьому "декілька десятків викладачів завершують сертифікаційні програми за стандартами країн НАТО у своїх напрямах підготовки".

"Щодо імплементації стандартів НАТО, ми визначили для себе головні напрями: контррозвідка, стратегічні комунікації, аналітична діяльність, захист критичної інфраструктури, антитерористична та мовна підготовка", - поділився ректор.

Він додав, що "частину стандартів уже офіційно впроваджено за наказами керівництва Служби - вперше в історії Академії".

Чому не можна забувати про ШІ

Насамкінець Черняк повідомив, що Академія має "багато планів".

"Наш підхід простий: ми маємо постійно розвиватися, бо ворог не стоїть на місці. Серед головних пріоритетів - посилення технічних спроможностей, передусім у сфері кібербезпеки", - зауважив освітянин.

Він розповів, що йдеться про "глибшу співпрацю з профільними підрозділами, а також із приватними кіберкомпаніями".

Адже "кібернетичний складник в освітній і науковій діяльності має суттєво зрости".

"Окремий напрям - штучний інтелект, його застосування як в оперативно-розшуковій, так і в бойовій роботі. Ми вже працюємо над цим, але розуміємо, що необхідно поглиблювати експертизу", - підсумував ректор Академії СБУ.