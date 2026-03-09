Не только штурмовики? Какие на самом деле специальности и бонусы предлагают курсантам военные вузы

Вступительная кампания в высшие военные учебные заведения (ВВУЗы) в Украине началась еще с 1 января. Поэтому в Министерстве обороны рассказали, какие специальности могут выбрать будущие курсанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Главное: Кто может поступить : гражданская молодежь и военные в возрасте от 17 до 30 лет с полным средним или высшим образованием.

: гражданская молодежь и военные в возрасте от 17 до 30 лет с полным средним или высшим образованием. Условия отбора : зачисление происходит по результатам НМТ (ВНО) или экзаменов, а также после медосмотра, психотеста и проверки физподготовки.

: зачисление происходит по результатам НМТ (ВНО) или экзаменов, а также после медосмотра, психотеста и проверки физподготовки. Полное обеспечение : курсантам гарантируют бесплатное жилье, питание, одежду, медобслуживание и денежные выплаты.

: курсантам гарантируют бесплатное жилье, питание, одежду, медобслуживание и денежные выплаты. Специальности: подготовка охватывает различные профессии - от пилотов и разведчиков до ІТ-специалистов, юристов и реабилитологов.

Кто может стать курсантом ВВУЗа

Гражданам напомнили, что курсантам в Украине предоставляется (гарантируется), кроме качественного образования:

денежное обеспечение;

вещевое обеспечение;

медицинское обеспечение;

обеспечение жильем.

На обучение на конкурсной основе принимаются:

граждане Украины в возрасте от 17 до 30 лет;

с базой полного общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования.

"По результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам непосредственно в ВВУЗе или результатам внешнего независимого оценивания (ВНО) знаний поступающих", - обьяснили в Минобороны.

Отмечается, что кроме оценивания знаний, все поступающие проходят:

профессионально-психологический отбор;

окончательный медицинский осмотр;

экзамен по физической подготовке.

"В ВВУЗ может поступить не только гражданская молодежь, а и военнослужащие военной службы по контракту и базовой военной службы", - добавили в МОУ.

Будущие курсанты могут выбрать различные специальности (инфографика: mod.gov.ua)

Национальный университет обороны Украины

Национальный университет обороны Украины (НУОУ) осуществляет подготовку офицеров, которые будут занимать должности по физическому воспитанию и спорту в Вооруженных силах Украины.

Кроме того, в прошлом году впервые была начата подготовка специалистов по физкультурно-спортивной реабилитации раненых военнослужащих.

"По заочной форме обучения военнослужащие военной службы по контракту, в частности рядового, сержантского и старшинского состава, могут получить степень бакалавра по гражданской специальности "Физическая культура и спорт", - рассказали в Минобороны.

Институт ВМС НУ "Одесская морская академия"

В Институте военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия" (ИВМС НУ "ОМА") обучают специалистов:

по навигации и кораблевождению;

по эксплуатации корабельных энергетических установок;

по корабельному радиотехническому вооружению и связи, комплексам и системам корабельного и берегового вооружения;

по поисково-спасательным, водолазным и аварийным работам на море;

по морально-психологическому обеспечению на кораблях ВМС.

Подготовка специалистов в НУОУ и ИВМС НУ "ОМА" (инфографика: mod.gov.ua)

Харьковский НУ ВС имени Ивана Кожедуба

Харьковский национальный университет Воздушных сил (ХНУВС) имени Ивана Кожедуба осуществляет подготовку:

военных летчиков;

штурманов;

командиров подразделений ПВО;

специалистов по системам зенитного вооружения;

специалистов по воздушной разведке;

специалистов по беспилотным комплексам;

специалистов инженерной службы;

специалистов морально-психологического обеспечения;

энергетиков;

метрологов.

Отмечается также, что по заочной форме обучения университет готовит военнослужащих по контракту по гражданским специальностям:

программная инженерия;

электроэнергетика;

электронные коммуникации;

информационно-измерительные технологии.

Подготовка специалистов в ХНУВС (инфографика: mod.gov.ua)

Национальная академия сухопутных войск

Национальная академия сухопутных войск (НАСВ) имени гетмана Петра Сагайдачного осуществляет подготовку:

военных специалистов для механизированных, танковых, инженерных подразделений, ракетных войск и артиллерии, артиллерийской разведки;

специалистов морально-психологического обеспечения и музыкального искусства.

Житомирский военный институт

Житомирский военный институт (ЖВИ) имени С.П. Королева осуществляет подготовку специалистов:

по радиоэлектронной борьбе, радиоэлектронной и космической разведке;

по защите информации, информационному воздействию, автоматизированной обработке информации;

по применению беспилотных авиационных комплексов.

Подготовка специалистов в НАСВ и ЖВИ (инфографика: mod.gov.ua)

Военная академия в Одессе

Военная академия в городе Одесса осуществляет подготовку:

командиров подразделений десантно-штурмовых войск, морской пехоты, военной разведки, сил специальных операций, воздушно-десантной службы;

специалистов по продовольственному и вещевому обеспечению, обеспечению ракетным топливом и горючим, транспортной логистике;

специалистов по эксплуатации и ремонту ракетно-артиллерийского вооружения, хранению боеприпасов;

специалистов по автомобильной технике;

специалистов по квартирно-эксплуатационному обеспечению;

специалистов по разведывательно-информационной работе.

Подготовка специалистов в Военной академии Одессы (инфографика: mod.gov.ua)

ВИТИ имени Героев Крут

Военный институт телекоммуникаций и информатизации (ВИТИ) имени Героев Крут осуществляет подготовку:

командиров подразделений войск связи;

специалистов по системам военной связи, защите информации и кибербезопасности, киберзащите, киберразведке, математическому и программному обеспечению военных информационных систем, автоматизированным системам управления войсками и вооружением;

специалистов по радиоэлектронным системам.

Подготовка специалистов в ВИТИ имени Героев Крут (инфографика: mod.gov.ua)

Военно-юридический институт НЮУ

Военно-юридический институт Национального юридического университета (ВЮИ НЮУ) имени Ярослава Мудрого осуществляет подготовку военных юристов.

Военный институт танковых войск НТУ "ХПИ"

Военный институт танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (НТУ "ХПИ") осуществляет подготовку:

командиров подразделений танковых войск;

военных инженеров-механиков;

специалистов по радиационной, химической, биологической защите и экологической безопасности войск.

Подготовка специалистов в ВЮИ НЮУ и НТУ "ХПИ" (инфографика: mod.gov.ua)

Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко

Военный институт Киевского национального университета (ВИКНУ) имени Тараса Шевченко осуществляет подготовку профессионалов с полным высшим образованием по специальностям:

политология, психология, международные отношения;

журналистика, филология;

финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок;

право;

геодезия и землеустройство;

социальная работа.

Подготовка специалистов в ВИКНУ (инфографика: mod.gov.ua)