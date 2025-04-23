Не лише розшук. Які сервіси додали в оновлений "Резерв+" (повний список)

Що змінилось у "Резерв+" після оновлення

Згідно з інформацією МОУ, в оновленні застосунку "Резерв+" з'явилися нові сервіси:

можливість дізнатися про зміну даних в реєстрі "Оберіг";

можливість отримати розширену інформацію з нього.

Також додалися категорії у запитах виправлення даних.

"Нові сервіси розширюють кількість ситуацій, які можна виправити за допомогою застосунку", - зауважила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, "Резерв+" продовжують робити "зручною екосистемою для військовозобов'язаних, завдяки якій можна усунути свої труднощі без візиту до ТЦК і очікування в чергах".

Як згенерувати розширену інформацію про себе

Завдяки "Резерв+" користувач може згенерувати у форматі PDF розширену інформацію про себе з Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" - щоб бути в курсі, які дані про нього є в ньому.

Це можна зробити:

натиснувши на три крапки електронного військового документа;

вибравши відповідний розділ.

Сповіщення про зміну інформації в "Оберезі"

Українцям повідомили, що у "Резерв+" додали також push-сповіщення про зміну інформації в "Оберезі".

На першому етапі - це сповіщення про подання та зняття з розшуку.

"Резерв+" сповіщатиме про зміни в реєстрі "Оберіг" (ілюстрація: mod.gov.ua)

Нові категорії у запитах виправлення даних

Насамкінець в МОУ повідомили, що в "Резерв+" з'явились шість нових категорій, які допоможуть виправити неточності в даних: