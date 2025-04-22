"Резерв+" попереджатиме українців про розшук: у застосунку важливе оновлення

Українцям уже доступна нова версія застосунку "Резерв+". Зокрема, тепер він надсилатиме повідомлення в разі розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко у Facebook.

За її словами, "Резерв+" оновили до версії 1.6.0. "Резерв+" відправлятиме push-повідомлення, якщо вас подали в розшук або зняли з нього. Щоб ви не дізналися про свій статус несподівано на блокпості або на кордоні", - підкреслила вона. Також Черногоренко додала, що в рамках оновлення є ще кілька важливих нововведень. Але яких саме - вона не розкрила.