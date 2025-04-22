"Резерв+" попереджатиме українців про розшук: у застосунку важливе оновлення
Українцям уже доступна нова версія застосунку "Резерв+". Зокрема, тепер він надсилатиме повідомлення в разі розшуку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко у Facebook.
За її словами, "Резерв+" оновили до версії 1.6.0.
"Резерв+" відправлятиме push-повідомлення, якщо вас подали в розшук або зняли з нього. Щоб ви не дізналися про свій статус несподівано на блокпості або на кордоні", - підкреслила вона.
Також Черногоренко додала, що в рамках оновлення є ще кілька важливих нововведень. Але яких саме - вона не розкрила.
Розшук у "Резерв+"
Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" деяким українцям присвоюють статус "у розшуку". Це може свідчити про те, що військовозобов'язаний порушив правила військового обліку.
Ще торік Міноборони України радило українцям, які потрапили в розшук, відвідати територіальні центри комплектування.
До слова, раніше обмежено придатних українців попереджали, що вони можуть потрапити в розшук, якщо не пройдуть військово-лікарську комісію до 4 лютого. Пізніше дедлайн проходження ВЛК змінили на 6 червня.
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