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Що робити, якщо не вдається оформити відстрочку в "Резерв+": відповідь Міноборони

Київ, Субота 09 листопада 2024 16:52
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Що робити, якщо не вдається оформити відстрочку в "Резерв+": відповідь Міноборони Фото: у Міноборони пояснили, що робити, якщо не вдається оформити відстрочку в "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У застосунку "Резерв+" з'явилися електронні відстрочки від мобілізації. У Міноборони пояснили, що робити, якщо виникає помилка при оформленні відстрочки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що якщо у військовозобов'язаного є діюча відстрочка, то він не зможе оформити нову через "Резерв+". Як пояснила заступниця міністра оборони, це не дозволить дублювати дані в реєстрах.

"Як тільки в нього (користувача, - ред.) закінчиться відстрочка, а в більшості користувачів вона закінчується сьогодні, 9 листопада, тобто фактично вже починаючи з 10 листопада можна буде податися на наступну", - сказала Черногоренко.

Чиновниця зазначила, що для оформлення відстрочки потрібно оновити застосунок "Резерв+" до версії 1.4.3. Якщо вся потрібна інформація про особу міститься в реєстрах, то у застосунку з'явиться відстрочка.

"Якщо людина, наприклад, не знаходить себе в реєстрі, є помилки в прізвищах, податковому коді, тому що ці реєстри заповнювалися людьми, які могли помилитися або якимось чином невірно внесли дані, ви можете звернутися у технічну підтримку "Резерв+", - пояснила Черногоренко.

За її словами, фахівці опрацюють звернення і виправлять помилку, щоб дані підтягнулися в реєстри. Вона додала, що термін дії відстрочки - три місяці.

Відстрочки в "Резерв+"

Сьогодні, 9 листопада, у мобільному застосунку "Резерв+" з'явилися електронні відстрочки від мобілізації. Проте поки вони доступні не для всіх.

На першому етапі відстрочки можуть оформити особи з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності, а також студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку.

У Міноборони зазначають, що пізніше відстрочки онлайн зможуть оформити всі категорії військовозобов'язаних, які мають на це юридичне право.

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Мобілізація в Україні Відстрочка
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