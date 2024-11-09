Що робити, якщо не вдається оформити відстрочку в "Резерв+": відповідь Міноборони

У застосунку "Резерв+" з'явилися електронні відстрочки від мобілізації. У Міноборони пояснили, що робити, якщо виникає помилка при оформленні відстрочки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що якщо у військовозобов'язаного є діюча відстрочка, то він не зможе оформити нову через "Резерв+". Як пояснила заступниця міністра оборони, це не дозволить дублювати дані в реєстрах.

"Як тільки в нього (користувача, - ред.) закінчиться відстрочка, а в більшості користувачів вона закінчується сьогодні, 9 листопада, тобто фактично вже починаючи з 10 листопада можна буде податися на наступну", - сказала Черногоренко.

Чиновниця зазначила, що для оформлення відстрочки потрібно оновити застосунок "Резерв+" до версії 1.4.3. Якщо вся потрібна інформація про особу міститься в реєстрах, то у застосунку з'явиться відстрочка.

"Якщо людина, наприклад, не знаходить себе в реєстрі, є помилки в прізвищах, податковому коді, тому що ці реєстри заповнювалися людьми, які могли помилитися або якимось чином невірно внесли дані, ви можете звернутися у технічну підтримку "Резерв+", - пояснила Черногоренко.

За її словами, фахівці опрацюють звернення і виправлять помилку, щоб дані підтягнулися в реєстри. Вона додала, що термін дії відстрочки - три місяці.