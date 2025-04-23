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Не только розыск. Какие сервисы добавили в обновленный "Резерв+" (полный список)

После обновления в "Резерв+" появились новые сервисы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

После недавнего обновления в приложении "Резерв+" появились новые сервисы. Кроме того, были добавлены категории в запросах исправления данных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Что изменилось в "Резерв+" после обновления

Согласно информации МОУ, в обновлении приложения "Резерв+" появились новые сервисы:

  • возможность узнать об изменении данных в реестре "Оберег";
  • возможность получить расширенную информацию из него.

Также добавились категории в запросах исправления данных.

"Новые сервисы расширяют количество ситуаций, которые можно исправить с помощью приложения", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, "Резерв+" продолжают делать "удобной экосистемой для военнообязанных, благодаря которой можно устранить свои трудности без визита в ТЦК и ожидания в очередях".

Как сгенерировать расширенную информацию о себе

Благодаря "Резерв+" пользователь может сгенерировать в формате PDF расширенную информацию о себе из Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" - чтобы быть в курсе, какие данные о нем в нем есть.

Это можно сделать:

  • нажав на три точки электронного военного документа;
  • выбрав соответствующий раздел.

Оповещение об изменении информации в "Обереге"

Украинцам сообщили, что в "Резерв+" добавили также push-оповещения об изменении информации в "Обереге".

На первом этапе - это оповещения о подаче и снятии с розыска.

"Резерв+" будет извещать об изменениях в реестре "Оберег" (иллюстрация: mod.gov.ua)

Новые категории в запросах исправления данных

В завершение в МОУ сообщили, что в "Резерв+" появились шесть новых категорий, которые помогут исправить неточности в данных:

  • статус "Требует уточнения" - когда о человеке есть информация в реестре "Оберег", но без привязки к ТЦК и это нужно исправить.
  • ошибка в персональных данных (например, неправильно написанное имя, фамилия или дата рождения);
  • статус "Нарушение правил воинского учета" - если человек уже исправил нарушение, однако статус до сих пор отображается;
  • статус "На учете" - когда человек должен быть снят или исключен (например, если достиг предельного возраста для службы или вступил в ряды Сил обороны и больше не является военнообязанным);
  • ошибка в данных бронирования - если бронирование есть, но данные об этом не отображаются (или же они внесены с ошибкой);
  • актуализация данных о работе - позволяет обновить информацию о месте работы через реестр Пенсионного Фонда Украины.

"Резерв+" в Украине

Напомним, приложение "Резерв+" начало свою работу 16 мая 2024 года (в день, когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Оно стало, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.

Сперва в "Резерв+" можно было обновить свои учетные данные, а также создать электронный военно-учетный документ (который имеет специальный QR-код).

В октябре 2024 года в приложении запустили сервис рекрутинга. Это должно расширить "линейку сервисов", которые Министерство обороны предоставляет военным и гражданским лицам.

В ноябре в "Резерв+" позволили оформлять отсрочку от мобилизации для определенных категорий лиц.

Читайте также, как военнообязанные могут подавать запрос на ВВК онлайн и что известно об этой функции в "Резерв+".

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