Не только розыск. Какие сервисы добавили в обновленный "Резерв+" (полный список)

После недавнего обновления в приложении "Резерв+" появились новые сервисы. Кроме того, были добавлены категории в запросах исправления данных граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Согласно информации МОУ, в обновлении приложения "Резерв+" появились новые сервисы:
Также добавились категории в запросах исправления данных.
"Новые сервисы расширяют количество ситуаций, которые можно исправить с помощью приложения", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
По ее словам, "Резерв+" продолжают делать "удобной экосистемой для военнообязанных, благодаря которой можно устранить свои трудности без визита в ТЦК и ожидания в очередях".
Благодаря "Резерв+" пользователь может сгенерировать в формате PDF расширенную информацию о себе из Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" - чтобы быть в курсе, какие данные о нем в нем есть.
Это можно сделать:
Украинцам сообщили, что в "Резерв+" добавили также push-оповещения об изменении информации в "Обереге".
На первом этапе - это оповещения о подаче и снятии с розыска.
В завершение в МОУ сообщили, что в "Резерв+" появились шесть новых категорий, которые помогут исправить неточности в данных:
Напомним, приложение "Резерв+" начало свою работу 16 мая 2024 года (в день, когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Оно стало, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.
Сперва в "Резерв+" можно было обновить свои учетные данные, а также создать электронный военно-учетный документ (который имеет специальный QR-код).
В октябре 2024 года в приложении запустили сервис рекрутинга. Это должно расширить "линейку сервисов", которые Министерство обороны предоставляет военным и гражданским лицам.
В ноябре в "Резерв+" позволили оформлять отсрочку от мобилизации для определенных категорий лиц.
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