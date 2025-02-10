Військовозобов'язані можуть подавати запит на ВЛК онлайн: як працює нова функція в "Резерв+"
Військовозобов'язані громадяни в Україні отримали можливість самостійно подавати запит на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Зробити це можна онлайн - за допомогою застосунку "Резерв+".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумського обласного ТЦК та СП у Facebook.
Як "працює" запит на проходження ВЛК онлайн
У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) розповіли, що тепер військовозобов'язані особи можуть самостійно подавати запит на проходження ВЛК онлайн через застосунок "Резерв+", що:
- спрощує процес;
- економить час.
Процес проходження ВЛК стає простішим (інфографіка: facebook.com/SumTCK)
"Раніше направлення на ВЛК можна було отримати тільки в паперовій формі, відвідавши ТЦК. Тепер достатньо авторизуватися в "Резерв+" і подати запит", - пояснили українцям.
Як тепер можна подавати запит на ВЛК (інфографіка: facebook.com/SumTCK)
Зазначається, що в такому разі людина отримає сповіщення з усіма деталями:
- номером направлення;
- адресою медичного закладу;
- датою реєстрації.
Направлення на ВЛК можна отримати онлайн (інфографіка: facebook.com/SumTCK)
Уточнюється, що ця функція доступна військовозобов'язаним, які самостійно хочуть пройти огляд на придатність до служби, без повістки.
Хто може подати запит онлайн запит на проходження ВЛК (інфографіка: facebook.com/SumTCK)
"Якщо ви вже отримали повістку - наразі необхідно відвідати ТЦК особисто", - додали у прес-службі ТЦК.
Проходження ВЛК раніше (інфографіка: facebook.com/SumTCK)
Повідомляється також, що після проходження ВЛК йти у ТЦК не потрібно.
"Дані автоматично передаються в ТЦК через реєстр "Оберіг". Оновлений військово-обліковий документ ви відправляєте в "Резерв+", - пояснили громадянам.
Процедура проходження ВЛК тепер (інфографіка: facebook.com/SumTCK)
У ТЦК повідомили також, що електронне направлення буде дійсним впродовж 30 днів. Після цього можна буде подати новий запит.
При цьому паперові направлення також залишаються.
"Якщо у вас немає жодної можливості смартфона, ви можете отримати паперове направлення, як і раніше. Важливо: повістки на проходження ВЛК залишаються паперовими, як і раніше. Електронна повістка в законодавстві не передбачена", - підсумували у ТЦК.
Проце запису на ВЛК онлайн (інфографіка: facebook.com/SumTCK)
"Резерв+" в Україні
Нагадаємо, застосунок "Резерв+" почав свою роботу 16 травня 2024 року (в день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.
Спершу в "Резерв+" можна було оновити свої облікові дані, а також створити електронний військово-обліковий документ (який має спеціальний QR-код).
У жовтні 2024 року в застосунку запустили сервіс рекрутингу. Це має розширити "лінійку сервісів", які Міністерство оборони надає військовим та цивільним особам.
У листопаді у "Резерв+" дозволили оформлювати відстрочку від мобілізації для певних категорій осіб.
Читайте також детальніше про функції та можливості застосунку.
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