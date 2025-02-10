ua en ru
Пн, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Військовозобов'язані можуть подавати запит на ВЛК онлайн: як працює нова функція в "Резерв+"

Понеділок 10 лютого 2025 11:58
UA EN RU
Військовозобов'язані можуть подавати запит на ВЛК онлайн: як працює нова функція в "Резерв+" Подати запит на ВЛК можна онлайн через "Резерв+" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Військовозобов'язані громадяни в Україні отримали можливість самостійно подавати запит на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Зробити це можна онлайн - за допомогою застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Як "працює" запит на проходження ВЛК онлайн

У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) розповіли, що тепер військовозобов'язані особи можуть самостійно подавати запит на проходження ВЛК онлайн через застосунок "Резерв+", що:

  • спрощує процес;
  • економить час.

Військовозобов'язані можуть подавати запит на ВЛК онлайн: як працює нова функція в &quot;Резерв+&quot;Процес проходження ВЛК стає простішим (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

"Раніше направлення на ВЛК можна було отримати тільки в паперовій формі, відвідавши ТЦК. Тепер достатньо авторизуватися в "Резерв+" і подати запит", - пояснили українцям.

Військовозобов'язані можуть подавати запит на ВЛК онлайн: як працює нова функція в &quot;Резерв+&quot;Як тепер можна подавати запит на ВЛК (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

Зазначається, що в такому разі людина отримає сповіщення з усіма деталями:

  • номером направлення;
  • адресою медичного закладу;
  • датою реєстрації.

Військовозобов'язані можуть подавати запит на ВЛК онлайн: як працює нова функція в &quot;Резерв+&quot;Направлення на ВЛК можна отримати онлайн (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

Уточнюється, що ця функція доступна військовозобов'язаним, які самостійно хочуть пройти огляд на придатність до служби, без повістки.

Військовозобов'язані можуть подавати запит на ВЛК онлайн: як працює нова функція в &quot;Резерв+&quot;Хто може подати запит онлайн запит на проходження ВЛК (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

"Якщо ви вже отримали повістку - наразі необхідно відвідати ТЦК особисто", - додали у прес-службі ТЦК.

Військовозобов'язані можуть подавати запит на ВЛК онлайн: як працює нова функція в &quot;Резерв+&quot;Проходження ВЛК раніше (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

Повідомляється також, що після проходження ВЛК йти у ТЦК не потрібно.

"Дані автоматично передаються в ТЦК через реєстр "Оберіг". Оновлений військово-обліковий документ ви відправляєте в "Резерв+", - пояснили громадянам.

Військовозобов'язані можуть подавати запит на ВЛК онлайн: як працює нова функція в &quot;Резерв+&quot;Процедура проходження ВЛК тепер (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

У ТЦК повідомили також, що електронне направлення буде дійсним впродовж 30 днів. Після цього можна буде подати новий запит.

При цьому паперові направлення також залишаються.

"Якщо у вас немає жодної можливості смартфона, ви можете отримати паперове направлення, як і раніше. Важливо: повістки на проходження ВЛК залишаються паперовими, як і раніше. Електронна повістка в законодавстві не передбачена", - підсумували у ТЦК.

Військовозобов'язані можуть подавати запит на ВЛК онлайн: як працює нова функція в &quot;Резерв+&quot;Проце запису на ВЛК онлайн (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

"Резерв+" в Україні

Нагадаємо, застосунок "Резерв+" почав свою роботу 16 травня 2024 року (в день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.

Спершу в "Резерв+" можна було оновити свої облікові дані, а також створити електронний військово-обліковий документ (який має спеціальний QR-код).

У жовтні 2024 року в застосунку запустили сервіс рекрутингу. Це має розширити "лінійку сервісів", які Міністерство оборони надає військовим та цивільним особам.

У листопаді у "Резерв+" дозволили оформлювати відстрочку від мобілізації для певних категорій осіб.

Читайте також детальніше про функції та можливості застосунку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
служба в армії ТЦК ВЛК медосмотр Військовий Додаток
NEWS
Інтригуючий план. Про що Україна та Європа говоритимуть з командою Трампа цього тижня
Інтригуючий план. Про що Україна та Європа говоритимуть з командою Трампа цього тижня
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів