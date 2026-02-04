Цього недостатньо: Зеленський доручив посилити ППО на критичних напрямках

Сили оборони зробили багато для посилення захисту українських міст від російських дронів. Але цього все ще недостатньо, особливо на критичних напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що окремо говорив з командувачем Повітряних сил ЗСУ, а також з міністром оборони України Михайлом Федоровим та регіональними керівниками щодо питання захисту від російських "Шахедів".

"Значно збільшено вже лінії захисту, позиції, додаєм екіпажі та постачання дронів додаємо. Але цього все одно недостатньо, особливо на критичних напрямках, зокрема на Запоріжжі та в інших регіонах", - зазначив він.

Президент додав, що поставив цілком конкретне завдання: збільшити рубежі захисту енергетики та всі форми прикриття критичної інфраструктури від російських атак.