Не лише в Києві: у низці областей не діють графіки планових відключень світла

Найскладнішою ситуація в енергосистемі залишається в Києві та Київській області. Вночі ворог знову бив по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого в деяких областях застосовуються аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго та дописи обленерго в Telegram.
Міненерго наголошує, що аварійно-відновлювальні роботи тривають всюди, де дозволяє безпекова ситуація.
"Найскладнішою нині є ситуація у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються", - йдеться у його дописі.
Станом на зараз на аварійні відключення світла (коли планові графіки не діють) перейшли Харків і Харківська, Полтавська, Кіровоградська, Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська, Хмельницька, Запорізька, Миколаївська області.
Крім того, як і раніше, діють аварійні відключення електрики у Києві та частково області, а також на Одещині.
Зазначається, що у Києві та області відновлювальні роботи тривають цілодобово, попри сильні морози. Повернення до графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.
"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - зазначило Міненерго.
Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростенському районах області. Ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру.
Крім того, сьогодні зранку росіяни атакували Київ дронами. Уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок. Внаслідок падіння зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.
Також під ударом ворожих дронів перебував й Львів. Ударний безпілотник був уражений на околицях міста.
Зазначимо, 14 січня прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що за відсутності нових ударів РФ по енергетиці відключень світла у столиці стане менше, а ситуація може почати покращуватися вже з вечора 15 січня.
Ввечері 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України буде прийнято рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.
