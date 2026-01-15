Не лише в Києві: у низці областей не діють графіки планових відключень світла

Міненерго наголошує, що аварійно-відновлювальні роботи тривають всюди, де дозволяє безпекова ситуація.

"Найскладнішою нині є ситуація у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються", - йдеться у його дописі.

Станом на зараз на аварійні відключення світла (коли планові графіки не діють) перейшли Харків і Харківська, Полтавська, Кіровоградська, Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська, Хмельницька, Запорізька, Миколаївська області.

Крім того, як і раніше, діють аварійні відключення електрики у Києві та частково області, а також на Одещині.

Зазначається, що у Києві та області відновлювальні роботи тривають цілодобово, попри сильні морози. Повернення до графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - зазначило Міненерго.