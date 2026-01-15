Не только в Киеве: в ряде областей не действуют графики плановых отключений света

Минэнерго отмечает, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью.

"Самой сложной сейчас является ситуация в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются", - говорится в его публикации.

По состоянию на сейчас на аварийные отключения света (когда плановые графики не действуют) перешли Харьков и Харьковская, Полтавская, Кировоградская, Сумская, Черниговская, Днепропетровская, Хмельницкая, Запорожская, Николаевская области.

Кроме того, по-прежнему действуют аварийные отключения электричества в Киеве и частично области, а также в Одесской области.

Отмечается, что в Киеве и области восстановительные работы продолжаются круглосуточно, несмотря на сильные морозы. Возвращение к графикам отключений состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых на приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", - отметило Минэнерго.