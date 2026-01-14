ua en ru
Світла у Києві завтра стане більше: що каже Свириденко та скільки тривають відключення зараз

Середа 14 січня 2026 14:33
Світла у Києві завтра стане більше: що каже Свириденко та скільки тривають відключення зараз Фото: Юлія Тимошенко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За відсутності нових ударів росіян по енергетиці ситуація зі світлом у Києві повинна покращитись вже завтра, 14 січня, відключень електроенергії стане менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Як я і казала, якщо не буде масованих атак, хочу на цьому ще раз підкреслити, то у нас з четверга з вечора буде поліпшення графіків. Я боюсь такі речі казати на загал і казати деталі, але я кажу, що це буде четвер", - підкреслила Свириденко.

За словами глави уряду, зараз у Києві діють такі орієнтовні графіки – 5 годин зі світлом і 5 без світла, це по правому берегу, а саме Шевченківський, Подільський частково, Солом'янський, Голосіївський та Печерський райони.

Вона також зазначила, що лівий берег, а саме Дніпровський, Дарницький, Деснянський, а також частково Шевченківський і Оболонський райони на правому березі мають світло по 3-4 години, та 9-10 годин без світла.

Ситуація зі світлом у Києві

За даними Міненерго, найскладніше ситуація зі світлом в Україні станом на ранок 14 січня залишається у столичному регіоні – Києві та області.

Станом на сьогодні, 14 січня, у Києві діють екстрені або аварійні відключення електроенергії. При цьому на одному березі столиці ситуація зі світлом складніша, ніж на іншому.

Також зазначимо, що вчора, 13 січня, у зв'язку із ситуацією, яка склалась в енергосистемі через ворожі обстріли, на правому березі Києва тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. На окремих напрямках було організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.

Читайте також, які бувають типи відключень світла й коли діють графіки, та що таке черги відключень електроенергії і як вони працюють.

