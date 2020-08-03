Ликвидация полтавского захватчика и возвращение корабля Crew Dragon: новости за выходные

Полтавского террориста Романа Скрипника ликвидировали, Украина расширила список стран "красной зоны" из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом , корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю. Подробнее о том, что произошло на выходных, 1- 2 августа, - в материале РБК-Украина

Полтавского захватчика ликвидировали

Полтавского террориста Романа Скрипника ликвидировали. Это произошло 1 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.

Злоумышленника обнаружила полиция в одном из нежилых домов. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал видео ликвидации полтавского захватчика. Он отметил, что подозреваемого ликвидировали выстрелом снайпера, после чего тот подорвался на собственной гранате.

Украина расширила "красный список" до более 120 стран

Министерство здравоохранения Украины расширило список стран "красной зоны" из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. В этом перечне уже более 120 государств. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

В нем остаются США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия, Португалия и Франция, Албания, Болгария и Румыния.

Также в списке оказались Грузия, Испания, ОАЭ, Литва, Казахстан, Венгрия, Австралия и другие государства.

Кравчук назвал первые шаги на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который недавно возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, назвал шаги, которые могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта. По его мнению, это создания фонда для восстановления и свободная экономическая зона на территории Донбасса.

Об этом глава украинской делегации рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Он также отметил, что на переговорах необходимо поднять вопрос Будапештского меморандума.

Умер командир батальона Украинской добровольческой армии

В субботу, 1 августа, умер командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии. Сердце остановилось у заместителя командира УДА Андрея Гергета. Об этом сообщил 8-й отдельный батальон "Аратта" в Facebook.

Как пишет "Новинарня", в Гергета была онкологическая болезнь - рак желудка. В феврале больного комбата перевезли в клинику в Вене, однако врачи констатировали, что хирургическое удаление опухоли не поможет.

Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX приводнился в Мексиканском заливе после отстыковки от Международной космической станции. Корабль вернул на Землю американских астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Харли.

Возвращение корабля Crew Dragon транслировало космическое агентство NASA.

Американские астронавты вернулись на Землю после двух месяцев пребывания на МКС, куда их доставил тот самый корабль Crew Dragon. Это была первая миссия космического агентства NASA с применением частного корабля.

Пандемия COVID-19 до сих пор угрожающая и продлится еще долго, - ВОЗ

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел экстренное заседание относительно ситуации с пандемией коронавируса в мире. Пандемия будет долговременной, поэтому необходимо усилить глобальные усилия. Об этом говорится в релизе чрезвычайного комитета ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышка коронавируса до сих пор остается чрезвычайной ситуацией, связанной с общественным здоровьем, поэтому он объявляет высокий уровень тревоги в рамках международных медико-санитарных правил 2005 года.

Лукашенко заявил, что в Беларусь собирались перебросить до 200 наемников

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что задержанные в республике 33 наемника являются первыми из 180-200 человек. Они были заброшены в страну с целью дестабилизации ситуации.

Об этом он заявил на встрече с руководителями КГБ и Следкома, передает сайт главы государства.

Он отметил, что допуск в Беларусь российских военнослужащих дает только президент и такого разрешения не было.

ЧП в поезде Укрзализныци: неадекват избил и пытался изнасиловать пассажирку на глазах у сына

В поезде Укрзализныци избили и пытались изнасиловать пассажирку, которая ехала в купе со своим маленьким сыном. Женщине удалось вырваться и сбежать с ребенком, после чего пострадавшая была госпитализирована, и врачи диагностировали у нее перелом челюсти.

Инцидент в поезде сообщением Мариуполь - Киев произошел ночью 1 августа, рассказала сама потерпевшая Анастасия Луговая в Facebook. Также женщина записала видео и показала следы от побоев.

Полиция задержала злоумышленника.

Землетрясение в Украине может произойти в любой момент: какие регионы в опасности

В западном регионе Украины не так давно произошло пятое землетрясение за последние полгода, а потому данного явления стоит опасаться. Украина находится рядом с Румынией - страной, которая является одной из самых опасных сейсмологических зон мира.

"Прикарпатье и Закарпатье, а это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, время от времени встряхивает, потому что они находятся в зоне Вранча. Часто эти землетрясения не являются ощутимыми для людей, такие как например последний, который был на Буковине 23 июля", - сообщил сейсмолог Александр Лящук.