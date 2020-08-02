Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю

Фото: астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли (twitter.com/NASA)

Это была первая миссия NASA к МКС с использованием частного корабля

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX приводнился в Мексиканском заливе после отстыковки от Международной космической станции. Корабль вернул на Землю американских астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Харли.

Возвращение корабля Crew Dragon транслировало космическое агентство NASA.

Американские астронавты вернулись на Землю после двух месяцев пребывания на МКС, куда их доставил тот самый корабль Crew Dragon. Это была первая миссия космического агентства NASA с применением частного корабля.

LIVE NOW: @AstroBehnken and @Astro_Doug are about to wake up for the last leg of their trip home, which will end with them splashing down in the Gulf of Mexico at 2:48pm ET (6:48pm UTC). Watch: https://t.co/nsVyFC2dLE — NASA (@NASA) August 2, 2020

Crew Dragon с астронавтами на борту отстыковался от МКС утром 2 августа, после чего отправился на Землю.

Напомним, запуск корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с космодрома на мысе Канаверал; впервые за 11 лет американские астронавты отправились на МКС не на российском "Союзе".

Корабль SpaceX пристыковался к МКС после 19 часов полета, но астронавты поднялись на борт космической станции только через 2 часа.

Добавим, после успешного запуска Crew Dragon, владелец SpaceX Илон Маск заявил о намерении осуществить полет на Луну в ближайшие четыре года.