Кравчук назвал первые шаги на переговорах по Донбассу

Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)

Эти инициативы могут снять вопрос об особом статусе

Создания фонда для восстановления и свободная экономическая зона на территории Донбасса. Эти вопросы могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта.

Об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что на переговорах необходимо поднять вопрос Будапештского меморандума.

"Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в целом - больше 1000. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около 300 млрд. И этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и затрат на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют", - сказал первый президент.

Кравчук напомнил, что во время его каденции была создана свободная экономическая зона, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области.

"Потом об этом забыли. Я думаю, сейчас это также надо сделать - не только на контролируемых территориях, а во всех областях. И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса", - сказал он.

Ранее Кравчук заявил процесс урегулирования ситуации на Донбассе требует участия Соединенных Штатов Америки.

Также в интервью РБК-Украина Кравчук рассказал, какие задачи ему поставил президента, а также о "красных линиях" в переговорах по Донбассу.