Украина расширила "красный список" до более 120 стран

Фото: аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)

Ранее в этом списке было около 60 стран

Министерство здравоохранения Украины расширило список стран "красной зоны" из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. В этом перечне уже более 120 государств.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Так, по состоянию на 1 августа "красный список" Украины расширен до порядка 120 стран. В нем остаются США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия, Португалия и Франция, Албания, Болгария и Румыния.

Также в списке оказались Грузия, Испания, ОАЭ, Литва, Казахстан, Венгрия, Австралия и другие государства.

Отметим, по прибытию из государств "красной зоны" необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в середине июля Украина сократила "красный список" стран, исключив из него Албанию, Румынию, Болгарию, Сербию, Чехию и Египет.

Сокращение списка произошло после того, как правительство подняло критерий заболеваемости коронавирусом до 55 случаев на 100 тысяч населения.