ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина расширила "красный список" до более 120 стран

Киев, Суббота 01 августа 2020 12:58
Украина расширила "красный список" до более 120 стран
Фото: аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Ранее в этом списке было около 60 стран

Министерство здравоохранения Украины расширило список стран "красной зоны" из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. В этом перечне уже более 120 государств.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Так, по состоянию на 1 августа "красный список" Украины расширен до порядка 120 стран. В нем остаются США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия, Португалия и Франция, Албания, Болгария и Румыния.

Также в списке оказались Грузия, Испания, ОАЭ, Литва, Казахстан, Венгрия, Австралия и другие государства.

Отметим, по прибытию из государств "красной зоны" необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в середине июля Украина сократила "красный список" стран, исключив из него Албанию, Румынию, Болгарию, Сербию, Чехию и Египет.

Сокращение списка произошло после того, как правительство подняло критерий заболеваемости коронавирусом до 55 случаев на 100 тысяч населения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь