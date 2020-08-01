Фото: Арсен Аваков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава МВД заявил, что подозреваемый подорвался на собственной гранате

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал видео ликвидации полтавского захватчика. Он отметил, что подозреваемого ликвидировали выстрелом снайпера, после чего тот подорвался на собственной гранате.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Соответствующий ролик глава МВД опубликовал в своем Twitter.

Министр заявил о неадекватном поведении подозреваемого, который скрывался от правоохранителей больше недели.

"Ночные события в Опишне... В результате слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!" - написал Аваков.

Так, полиция в одном из нежилых домов около 2:00 ночи 1 августа обнаружили беглеца Романа Скрипника. В дальнейшем подозреваемый, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Его освободили, а преступника ликвидировали.

Замглавы МВД Антон Геращенко подчеркнул, что у Скрипника был шанс остаться в живых.

Как писало РБК-Украина, 23 июля в Полтаве силовики пытались задержать автоугонщика - ранее судимого Скрипника; во время задержания подозреваемый взял в заложники полковника полиции.

Напомним, Государственное бюро расследований пока не будет проводить расследование о возможном превышении служебных полномочий во время ликвидации полтавского захватчика.