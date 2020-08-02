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Лукашенко заявил, что в Беларусь собирались перебросить до 200 наемников

Беларусь, Минск, Воскресенье 02 августа 2020 03:24
Лукашенко заявил, что в Беларусь собирались перебросить до 200 наемников
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Артур Родивилов

Он назвал задержанных боевиков "первой группой"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что задержанные в республике 33 наемника являются первыми из 180-200 человек. Они были заброшены в страну с целью дестабилизации ситуации.

Об этом он заявил на встрече с руководителями КГБ и Следкома, передает сайт главы государства.

Он отметил, что допуск в Беларусь российских военнослужащих дает только президент и такого разрешения не было.

"Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я прочитал доклад, это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", - заявил он.

Напомним, под Минском задержали несколько десятков боевиков ЧВК "Вагнера". Беларусские правоохранители заявили, что боевики, скорее всего, приехали в страну для дестабилизации ситуация перед выборами президента.

СБУ инициирует экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков.

Добавим, что против задержанных в Беларуси боевиков иностранной частной военной компании "Вагнера" было открыто уголовное дело.

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