Умер командир батальона Украинской добровольческой армии

Фото: Андрей Гергет (facebook.com/andriy.gergert)

Ушел из жизни комбат "Червень"

В субботу, 1 августа, умер командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии. Сердце остановилось у заместителя командира УДА Андрея Гергета.

Об этом сообщил 8-й отдельный батальон "Аратта" в Facebook.

О похоронных мероприятиях в батальоне обещают сообщить позже.

Как пишет "Новинарня", в Гергета была онкологическая болезнь - рак желудка. В феврале больного комбата перевезли в клинику в Вене, однако врачи констатировали, что хирургическое удаление опухоли не поможет.

"Нужна только жесткая химиотерапия и препараты для поддержания иммунитета", - рассказывали собратья комбата "Червня".

Напомним, трое военнослужащих погибли за неделю в рядах Объединенных сил; в командовании говорят, что у военных резко ухудшилось здоровье.

Кроме того, в мае на Донбассе умер командир 1-й отдельной танковой бригады; военный умер от остановки сердца.