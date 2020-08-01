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Умер командир батальона Украинской добровольческой армии

Украина, Суббота 01 августа 2020 20:06
Умер командир батальона Украинской добровольческой армии
Фото: Андрей Гергет (facebook.com/andriy.gergert)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ушел из жизни комбат "Червень"

В субботу, 1 августа, умер командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии. Сердце остановилось у заместителя командира УДА Андрея Гергета.

Об этом сообщил 8-й отдельный батальон "Аратта" в Facebook.

О похоронных мероприятиях в батальоне обещают сообщить позже.

Как пишет "Новинарня", в Гергета была онкологическая болезнь - рак желудка. В феврале больного комбата перевезли в клинику в Вене, однако врачи констатировали, что хирургическое удаление опухоли не поможет.

"Нужна только жесткая химиотерапия и препараты для поддержания иммунитета", - рассказывали собратья комбата "Червня".

Напомним, трое военнослужащих погибли за неделю в рядах Объединенных сил; в командовании говорят, что у военных резко ухудшилось здоровье.

Кроме того, в мае на Донбассе умер командир 1-й отдельной танковой бригады; военный умер от остановки сердца.

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