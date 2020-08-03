Ліквідація полтавського захоплювача і повернення корабля Crew Dragon: новини за вихідні

Полтавського терориста Романа Скрипника ліквідували, Україна розширила список країн "червоної зони" через несприятливу ситуацію з коронавірусом, корабель Crew Dragon успішно повернувся на Землю. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 1- 2 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Полтавського нападника ліквідували

Полтавського терориста Романа Скрипника ліквідовано. Це сталося 1 серпня, близько 02.00, на околиці селища Опішня Зіньківського району Полтавської області.

Зловмисника виявила поліція в одному із нежилих будинків. У подальшому Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив відео ліквідації полтавського захоплювача. Він зазначив, що підозрюваного ліквідували пострілом снайпера, після чого той підірвався на власній гранаті.

Україна розширила "червоний список" до понад 120 країн

Міністерство охорони здоров'я України розширило список країн "червоної зони" через несприятливу ситуацію з коронавірусом. У цьому переліку вже понад 120 держав. Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

У ньому залишаються США, Ізраїль, Чорногорія, Молдова, Росія, Португалія і Франція, Албанія, Болгарія і Румунія.

Також в списку опинилися Грузія, Іспанія, ОАЕ, Литва, Казахстан, Угорщина, Австралія та інші держави.

Кравчук назвав перші кроки на переговорах щодо Донбасу

Перший президент Леонід Кравчук, який нещодавно очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, назвав кроки, які могли б стати компромісами на шляху до вирішення конфлікту. На його думку, це створення фонду для відновлення і вільна економічна зона на території Донбасу.

Про це розповів глава української делегації розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він також зазначив, що на переговорах необхідно підняти питання Будапештського меморандуму.

Помер командир батальйону Української добровольчої армії

У суботу, 1 серпня, помер командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Української добровольчої армії. Серце зупинилося у заступника командира УДА Андрія Гергета.Про це повідомив 8-й окремий батальйон "Аратта" у Facebook.

Як пише "Новинарня", у Гергета була онкологічна хвороба - рак шлунку. У лютому хворого комбата перевезли до клініки у Відні, однак лікарі констатували, що хірургічне видалення пухлини не допоможе.

Корабель Crew Dragon успішно повернувся на Землю

Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX приводнився у Мексиканській затоці після відстикування від Міжнародної космічної станції. Корабель повернув на Землю американських астронавтів Боба Бенкена та Дугласа Харлі. Повернення корабля Crew Dragon транслювало космічне агентство NASA.

Американські астронавти повернулися на Землю після двох місяців перебування на МКС, куди їх доправив той самий корабель Crew Dragon. Це була перша місія космічного агентства NASA з застосуванням приватного корабля.

Пандемія COVID-19 досі загрозлива та триватиме ще довго, - ВООЗ

Надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я провів екстрене засідання щодо ситуації з пандемією коронавірусу у світі. Пандемія буде довготривалою, тому необхідно посилити глобальні зусилля. Про це йдеться у релізі надзвичайного комітету ВООЗ.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що спалах коронавірусу досі залишається надзвичайною ситуацією, пов'язаною з громадським здоров’ям, тому він оголошує найвищий рівень тривоги в рамках міжнародних медико-санітарних правил 2005 року.

Лукашенко заявив, що в Білорусь збиралися перекинути до 200 найманців

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що затримані в республіці 33 найманці є першими з 180-200 осіб. Вони були закинуті в країну з метою дестабілізації ситуації.

Про це він заявив на зустрічі з керівниками КДБ і Слідкому, передає сайт глави держави.

Він зазначив, що допуск до Білорусі російських військовослужбовців дає тільки президент і такого дозволу не було.

НП в поїзді Укрзалізниці: неадекват побив і намагався зґвалтувати пасажирку на очах у сина

У поїзді Укрзалізниці побили і намагалися зґвалтувати пасажирку, яка їхала в купе зі своїм маленьким сином. Жінці вдалося вирватися і втекти з дитиною, після чого постраждала була госпіталізована, і лікарі діагностували у неї перелом щелепи.

Інцидент в поїзді сполученням Маріуполь - Київ стався вночі 1 серпня, розповіла сама потерпіла Анастасія Лугова в Facebook. Також жінка записала відео і показала сліди від побоїв.

Поліція затримала зловмисника сьогодні вранці.

Землетрус в Україні може відбутися в будь-який момент: які регіони в небезпеці

У західному регіоні України не так давно відбувся п'ятий землетрус за останні півроку, а тому даного явища варто побоюватися. Україна знаходиться поруч із Румунією, яка є однією з найнебезпечніших сейсмологічних зон світу.

"Прикарпаття і Закарпаття, а це Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька області, час від часу струшує, тому що вони знаходяться в зоні Вранча. Часто ці землетруси не є відчутними для людей, такі як наприклад останній, який був на Буковині 23 липня", - повідомив сейсмолог Олександр Лящук