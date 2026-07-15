Лігво шпигунів: як Японія стала раєм для агентів Кремля та як це зміниться

Японія перестає бути найлегшою мішенню для іноземних спецслужб та екстрено створює потужну систему контррозвідки. Токіо змушене йти на цей крок через масову активність російських шпигунів, які полюють на технології для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Японію десятиліттями вважали найкомфортнішим місцем для іноземних агентів у демократичному світі. Шпигунство тут часто не вважалося злочином, але це змінилося. Сьогодні Токіо проводить наймасштабнішу реформу спецслужб з часів Другої світової війни.

Шпигунський "чартер" з ЄС до Японії

Після повномасштабного вторгнення в Україну російські шпигуни ринули до Японії. Їх масово виганяли з Європи, тож вони шукали нове місце для роботи. За даними місцевої преси, у країні працювали щонайменше 120 російських шпигунів, які намагалися підібратися до співробітників технологічних компаній.

Одним із центрів шпигунства став токійський офіс авіакомпанії "Аерофлот". Через нього Кремль організував закупівлю критично важливих технологій.

Також стало відомо про офіцера СЗР у торговому представництві. Він курував збір секретних даних. Нещодавно поліція викрила інженера японської компанії, який зливав комерційні таємниці російському куратору.

Чому Японія була вразливою для шпигунів

Причина криється в минулому. Після Другої світової війни країна пережила травму державного придушення інакодумства. Влада боялася створювати сильні спецслужби, а Конституція настільки захищала приватність комунікацій, що офіційно стежити за шпигунами було майже неможливо.

Спроби ухвалити жорсткі закони постійно провалювалися. Наприклад, у 1985 році парламент відхилив проєкт закону проти шпигунства через протести громадян. Навіть сьогодні винних часто карають за статтею про недобросовісну конкуренцію. Це м'яке покарання, звісно, не зупиняє професійних агентів.

Чи є свої шпигуни у Японії?

Проте Японія не була повністю беззахисною. Управління радіоелектронної розвідки Японії (DFS) діяло ще з п'ятдесятих років. Воно тісно співпрацювало з Агентством національної безпеки США.

У центрі Токіо, в комплексі міністерства оборони, розташована непримітна будівля. Там працюють близько 1700 співробітників. Вони цілодобово прослуховують цифрові канали зв’язку. Про їхню роботу звітують лише прем'єр-міністру країни. США роками надавали Японії доступ до найсучасніших систем масового інтернет-спостереження.

"Нове ЦРУ" та реформа Такаїчі

Уряд Санае Такаїчі вирішив діяти рішуче, і парламент ухвалив закон про створення Національної ради розвідки. Тепер операції різних відомств об’єднають у нове бюро (NIB).

Головна новина - створення агентства зовнішньої розвідки. Це буде японський аналог ЦРУ або MI6. Його запуск заплановано на початок 2028 року, а вже до кінця 2026 року уряд готується запровадити нові закони для боротьби з іноземними оперативниками.

"В умовах швидкозмінної безпекової ситуації зростає необхідність боротися з іноземною інформаційною діяльністю, яка загрожує нашій національній безпеці, такою як крадіжка важливої інформації", - заявив речник уряду Мінору Кіхара.