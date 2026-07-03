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Удари ЗСУ змусили Росію вперше з 2022 року шукати авіапальне в Японії, - Reuters

17:00 03.07.2026 Пт
2 хв
"Країна-бензоколонка" продовжує закуповувати паливо для літаків
aimg Олена Бджола
Удари ЗСУ змусили Росію вперше з 2022 року шукати авіапальне в Японії, - Reuters Фото: Росія має дефіцит авіапального (Getty Images)
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Українські удари по нафтогазовій галузі РФ призвели до тотального дефіциту бензину. Росія вимушена просити про імпорт авіапального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія імпортуватиме авіапальне з Японії

Росія готується закупити авіаційне пальне із Північної Азії на тлі паливної кризи, викликаної успішними атаками ЗСУ по НПЗ країни-агресорки.

Як повідомляють три джерела, про партію авіапального домовилися з Японією через торгових посередників.

"У ланцюжку угод беруть участь кілька трейдерів. У першій половині липня з японського порту Тіба пройде відвантаженя щонайменше 200000 барелів авіаційного пального. Вантаж відправлять до Південної Кореї", - зазначили співрозмовники видання.

Потім цю партію перенесуть на інший танкер - ймовірно, біля південнокорейського порту Йосу - перед відправкою до Росії. Кінцевий пункт призначення наразі невідомий.

РФ купувала в Японії пальне у 2022 році

За даними системи відстеження суден Kpler, ще одне подібне постачання відбулося в лютому 2022 року.

Тоді 22000 барелів авіапального з Йосу доставили до Владивостока.

Експорт авіапального з Росії різко впав

Kpler повідомляє, що експорт російського авіаційного пального цього року скоротився приблизно до 13000 барелів на добу. Переважно його постачають до Туреччини.

У 2025 році Росія експортувала близько 30000 барелів на добу цього виду палива.

Нагадаємо, що російська авіакомпанія "Азимут" має критичну нестачу авіаційного пального. Взагалі з початку червня ціни на авіаційний гас у Росії підвищилися у середньому на 17%.

Авіація РФ страждає від паливної кризи. Кілька великих аеропортів обмежують заправку літаків, що стало наслідком ударів ЗСУ по нафтопереробних заводах.

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Російська Федерація Японія дефицит бензина
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