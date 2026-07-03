Удари ЗСУ змусили Росію вперше з 2022 року шукати авіапальне в Японії, - Reuters

Українські удари по нафтогазовій галузі РФ призвели до тотального дефіциту бензину. Росія вимушена просити про імпорт авіапального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія імпортуватиме авіапальне з Японії

Росія готується закупити авіаційне пальне із Північної Азії на тлі паливної кризи, викликаної успішними атаками ЗСУ по НПЗ країни-агресорки.

Як повідомляють три джерела, про партію авіапального домовилися з Японією через торгових посередників.

"У ланцюжку угод беруть участь кілька трейдерів. У першій половині липня з японського порту Тіба пройде відвантаженя щонайменше 200000 барелів авіаційного пального. Вантаж відправлять до Південної Кореї", - зазначили співрозмовники видання.



Потім цю партію перенесуть на інший танкер - ймовірно, біля південнокорейського порту Йосу - перед відправкою до Росії. Кінцевий пункт призначення наразі невідомий.

РФ купувала в Японії пальне у 2022 році

За даними системи відстеження суден Kpler, ще одне подібне постачання відбулося в лютому 2022 року.

Тоді 22000 барелів авіапального з Йосу доставили до Владивостока.

Експорт авіапального з Росії різко впав

Kpler повідомляє, що експорт російського авіаційного пального цього року скоротився приблизно до 13000 барелів на добу. Переважно його постачають до Туреччини.

У 2025 році Росія експортувала близько 30000 барелів на добу цього виду палива.