Удари ЗСУ змусили Росію вперше з 2022 року шукати авіапальне в Японії, - Reuters
Українські удари по нафтогазовій галузі РФ призвели до тотального дефіциту бензину. Росія вимушена просити про імпорт авіапального.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Росія імпортуватиме авіапальне з Японії
Росія готується закупити авіаційне пальне із Північної Азії на тлі паливної кризи, викликаної успішними атаками ЗСУ по НПЗ країни-агресорки.
Як повідомляють три джерела, про партію авіапального домовилися з Японією через торгових посередників.
"У ланцюжку угод беруть участь кілька трейдерів. У першій половині липня з японського порту Тіба пройде відвантаженя щонайменше 200000 барелів авіаційного пального. Вантаж відправлять до Південної Кореї", - зазначили співрозмовники видання.
Потім цю партію перенесуть на інший танкер - ймовірно, біля південнокорейського порту Йосу - перед відправкою до Росії. Кінцевий пункт призначення наразі невідомий.
РФ купувала в Японії пальне у 2022 році
За даними системи відстеження суден Kpler, ще одне подібне постачання відбулося в лютому 2022 року.
Тоді 22000 барелів авіапального з Йосу доставили до Владивостока.
Експорт авіапального з Росії різко впав
Kpler повідомляє, що експорт російського авіаційного пального цього року скоротився приблизно до 13000 барелів на добу. Переважно його постачають до Туреччини.
У 2025 році Росія експортувала близько 30000 барелів на добу цього виду палива.
Нагадаємо, що російська авіакомпанія "Азимут" має критичну нестачу авіаційного пального. Взагалі з початку червня ціни на авіаційний гас у Росії підвищилися у середньому на 17%.
Авіація РФ страждає від паливної кризи. Кілька великих аеропортів обмежують заправку літаків, що стало наслідком ударів ЗСУ по нафтопереробних заводах.