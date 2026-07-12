Японія стала новою базою ГРУ: ЗМІ з'ясували, як РФ отримує технології в обхід санкцій

Журналісти розкрили діяльність секретного підрозділу ГРУ, який під прикриттям бізнесу в Японії налагоджує постачання технологій до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan Times .

Після початку повномасштабної війни західні країни вислали сотні російських шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям. Проте частина з них, як стверджують західні спецслужби, знайшла нову базу для роботи - Японію.

Як ГРУ перенесло свою мережу до Японії

За даними української влади, близько 90% російських ракет і дронів містять японські компоненти. Саме тому Японія стала одним із ключових напрямків для російської військової розвідки, яка намагається отримувати сучасні технології в обхід санкцій.

Як пише видання, за цією діяльністю стоїть секретний підрозділ ГРУ - 20-те управління.

Його офіцери під виглядом дипломатів або бізнесменів шукають сучасні технології, необхідні російському військово-промисловому комплексу, а потім переправляють їх до Росії в обхід санкцій.

Офіцер ГРУ під прикриттям "Аерофлоту"

У Токіо цією мережею, за даними західних спецслужб, керує офіцер ГРУ Максим Фільченков, який офіційно працює в російській авіакомпанії "Аерофлот".

У виданні звернули звернули увагу, що офіс "Аерофлоту", де, за даними розвідки, працює Фільченков, розташований лише за десять хвилин ходьби від штаб-квартири Національного агентства поліції Японії, яке займається розслідуванням шпигунства.

Журналісти тричі приходили до цього офісу, але поспілкуватися з Фільченковим так і не змогли - під час останнього візиту він через співробітницю передав, що не хоче розмовляти.

За даними журналістів, офіцер ГРУ шукає партнерів серед японських логістичних компаній, щоб переправляти товари до третіх країн, а вже звідти - до Росії.

Однією з таких компаній у розслідуванні називають Proco Air. Вона перевозить вантажі до держав, де працює "Аерофлот", зокрема до Шрі-Ланки та Узбекистану, звідки товари можуть потрапляти до Росії.

Власник компанії заперечив, що знав про зв'язки Фільченкова з російською розвідкою, і заявив, що перевозить лише дозволені вантажі.

Водночас журналісти знайшли документи, які підтверджують співпрацю компанії з російською "Р-Фарм", засновник якої перебуває під санкціями кількох західних країн.

Японські компоненти в російських ракетах

Ще одна деталь, на яку звертає увагу видання, стосується ударів по Україні. Після атаки російської ракети Х-101 на житловий будинок у Києві українські слідчі виявили серед її уламків японські електронні компоненти, експорт яких до Росії заборонений.

Саме після таких випадків Україна почала регулярно надсилати Токіо дипломатичні ноти з доказами використання японських деталей у російській зброї та закликами посилити експортний контроль.

Лише у квітні 2025 року Київ направив до японського МЗС щонайменше вісім дипломатичних нот із переліком деталей, виявлених у ракетах і дронах після ударів по українських містах.

Попри це, як зазначає видання, Японія поки не вживала заходів щодо Фільченкова. Уряд країни заявляє, що співпрацює із західними союзниками для посилення експортного контролю, а японські компанії запевняють, що дотримуються санкцій і не постачають свою продукцію Росії.

Водночас, за словами західних спецслужб, російська мережа із закупівлі технологій у країні продовжує працювати.