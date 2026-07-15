Логово шпионов: как Япония стала раем для агентов Кремля и как это изменится

Япония перестает быть самой легкой мишенью для иностранных спецслужб и экстренно создает мощную систему контрразведки. Токио вынужден идти на этот шаг из-за массовой активности российских шпионов, охотящихся на технологии для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Японию десятилетиями считали самым комфортным местом для иностранных агентов в демократическом мире. Шпионаж здесь часто не считался преступлением, но это изменилось. Сегодня Токио проводит самую масштабную реформу спецслужб со времен Второй мировой войны.

Шпионский "чартер" из ЕС в Японию

После полномасштабного вторжения в Украину российские шпионы ринулись в Японию. Их массово выгоняли из Европы, поэтому они искали новое место для работы. По данным местной прессы, в стране работали по меньшей мере 120 российских шпионов, пытавшихся подобраться к сотрудникам технологических компаний.

Одним из центров шпионажа стал токийский офис авиакомпании "Аэрофлот". Через него Кремль организовал закупку критически важных технологий.

Также стало известно об офицере СВР в торговом представительстве. Он курировал сбор секретных данных. Недавно полиция разоблачила инженера японской компании, который сливал коммерческие тайны российскому куратору.

Почему Япония была уязвима для шпионов

Причина кроется в прошлом. После второй мировой войны страна пережила травму государственного подавления инакомыслия. Власти боялись создавать сильные спецслужбы, а Конституция настолько защищала конфиденциальность коммуникаций, что официально следить за шпионами было почти невозможно.

Попытки принять жесткие законы постоянно проваливались. Например, в 1985 году парламент отклонил проект закона против шпионажа из-за протестов граждан. Даже сегодня виновных часто наказывают по статье о недобросовестной конкуренции. Это мягкое наказание, конечно, не останавливает профессиональных агентов.

Есть ли свои шпионы в Японии?

Однако Япония не была полностью беззащитна. Управление радиоэлектронной разведки Японии (DFS) действовало еще с пятидесятых годов. Он тесно сотрудничал с Агентством национальной безопасности США.

В центре Токио, в комплексе министерства обороны, расположено неприметное здание. Там трудятся около 1700 сотрудников. Они круглые сутки прослушивают цифровые каналы связи. Об их работе отчитываются только премьер-министру страны. США годами предоставляли Японии доступ к современным системам массового интернет-наблюдения.

"Новое ЦРУ" и реформа Такаичи

Правительство Санаэ Такаичи решило действовать решительно, и парламент принял закон о создании Национального совета разведки. Теперь операции разных ведомств объединят в новое бюро (NIB).

Главная новость – создание агентства внешней разведки. Это будет японский аналог ЦРУ или MI6. Его запуск намечен на начало 2028 года, а уже к концу 2026 года правительство готовится ввести новые законы для борьбы с иностранными оперативниками.

"В условиях быстросменной ситуации безопасности растет необходимость бороться с иностранной информационной деятельностью, которая угрожает нашей национальной безопасности, такой как кража важной информации", - заявил спикер правительства Минора Кихара.