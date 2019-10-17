Лидеры стран ЕС одобрили новую сделку по Brexit

Лидеры стран Евросоюза на саммите одобрили новое соглашение по Brexit. Об этом заявил официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн в Twitter.

Выступая в Брюсселе, Туск заявил, что ключевым изменением стало одобрение британским премьером Борисом Джонсоном таможенных проверок в пунктах въезда в Северную Ирландию, добавив, что Ирландия "положительно оценила сделку".

"Европейский совет дал добро на это соглашение, и похоже на то, что мы очень близки к его заключению", - сказал он.

После одобрения лидерами ЕС, за соглашение должны проголосовать депутаты британского парламента.

Напомним, глава правительства Ирландии Лео Варадкар приветствовал достигнутое соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. При этом, лидери Лейбористской партии, Шотландской национальной партии и Демократической юнионистской партии Северной Ирландии заявили, что не поддержат соглашение.

Также РБК-Украина сообщало, что ЕС и Британия достигли соглашения по Brexit.Далее соглашение должны принять в британском парламенте 19 октября. Для этого необходимо, чтобы сделку поддержали 320 из 650 депутатов.