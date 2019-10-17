В Северной Ирландии не поддержали сделку по Brexit

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Для ратификации сделки по Brexit Джонсону необходимо набрать 320 голосов в британском парламенте

Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии отказалась поддерживать сделку по выходу Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) в ее нынешнем виде. Об этом заявила лидер ДЮП Арлин Фостер, сообщает Reuters.

По словам Фостер, если эта сделка будет представлена в британском парламенте для ратификации, представители юнионистской партии проголосуют против соглашения.

"В сложившейся ситуации мы не можем поддержать то, что предлагается по вопросам таможни и согласия, и в отношении НДС отсутствует ясность. Мы будем продолжать работать с правительством, чтобы попытаться заключить разумную сделку, которая работает на Северную Ирландию и защищает экономическую и конституционную целостность Соединенного Королевства", - заявила Фостер в четверг, накануне встречи представителей ЕС и Великобритании на саммите.

Сообщается, что для ратификации сделки по Brexit в парламенте, который состоит из 650 членов, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону необходимо 320 голосов. На данный момент Джонсон не имеет большинства. ДЮП представлен в британском парламенте 10 членами. Внеочередное заседание парламента, на котором будет приниматься решение по Brexit состоится 19 октября.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что сделка по Brexit с ЕС почти достигнута. По его словам, стороны договорились о том, как будет осуществляться таможенный контроль на острове Ирландия и какую роль Ассамблея (однопалатный парламент) Северной Ирландии будет играть в определении действующих в Ольстере правил и нормативов.