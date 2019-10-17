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ЕС и Британия достигли соглашения по Brexit

Новости » Политика    17.10.2019 - 12:44
ЕС и Британия достигли соглашения по Brexit
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Новая сделка по Brexit заключена и ждет одобрения парламента

Европейский Союз и Великобритания достигли соглашения относительно Brexit. Об этом сообщает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Twiiter.

Юнкер отметил, что новая сделка по Brexit заключена и ждет одобрения парламента.

"Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности к поиску решений. Я рекомендую, чтобы парламент одобрил эту сделку", - написал он.

Фото: соглашение (twitter.com/JunckerEU)

РБК-Украина писало, что депутаты Палаты общин Великобритании 19 октября проведут внеочередное заседание парламента для принятия решения относительно ситуации выхода страны из Евросоюза.

Напомним, вчера премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашение с Евросоюзом об условиях Brexit почти достигнуто.

В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск заявлял, что до сих пор идут переговоры, по итогам которых станет известно, смогут ли стороны выйти на соглашение о выходе Британии из Европейского союза 31 октября 2019 года.

Отметим, Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии отказалась поддерживать сделку по выходу Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) в ее нынешнем виде.

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Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияBrexit
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