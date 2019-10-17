Лідери країн ЄС схвалили нову угоду щодо Brexit

Лідери країн Євросоюзу на саміті схвалили нову угоду щодо Brexit. Про це заявив офіційний представник голови Європейської ради Дональда Туска Пребен Ааманн Twitter.

Під час виступу в Брюсселі, Туск заявив, що ключовою зміною стало схвалення британським прем'єром Борисом Джонсоном митних перевірок в пунктах в'їзду в Північну Ірландію, додавши, що Ірландія "позитивно оцінила угоду".

"Європейський рада дала добро на цю угоду, і схоже на те, що ми дуже близькі до її схвалення", - сказав він.

Після схвалення лідерами ЄС, за угоду повинні проголосувати депутати британського парламенту.

Нагадаємо, глава уряду Ірландії Лео Варадкар підтримав досягнуту угоду про вихід Британії з Євросоюзу. При цьому, лідери Лейбористської партії, Шотландської національної партії і Демократичної юніоністської партії Північної Ірландії заявили, що не підтримають угоду.

Також РБК-Україна повідомляло, що ЄС і Британія досягли угоди щодо Brexit. Далі угоду повинні прийняти в британському парламенті 19 жовтня. Для цього необхідно, щоб угоду підтримали 320 з 650 депутатів.