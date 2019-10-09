Британский парламент проведет внеочередное заседание из-за Brexit

Фото: парламент Британии (facebook.com/ukparliament)

Депутаты могут решить вывести страну из Евросоюза без соглашения или даже приостановить Brexit

Депутаты Палаты общин Великобритании 19 октября проведут внеочередное заседание парламента для принятия решения в ситуации по выходу страны из Евросоюза. Об этом сообщает BBC.

Британский парламент соберется после саммита ЕС, который рассматривается как саммит "последней надежды" для сделки между Лондоном и Брюсселем до дедлайна 31 октября, когда Британия должна оставить блок.

"Депутаты соберутся на чрезвычайное заседание парламента в субботу в решающий день относительно будущего Brexit", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если сделка будет согласована, премьер-министр Борис Джонсон будет просить британских парламентариев одобрить ее. В противном случае, в зале высшего законодательного органа страны будут рассматриваться несколько вариантов.

По словам корреспондента BBC Лауры Кунсберг, депутаты могут решить вывести страну из Евросоюза без соглашения или даже приостановить Brexit.

Напомним, сделка по выходу Британии из ЕС стала "по сути невозможной" после телефонного разговора между Джонсоном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Меркель не поддержала предложения Джонсона по соглашению. Кроме того, она добавила, что соглашение никогда не будет возможным, если Северная Ирландия не останется в таможенном союзе.

Также РБК-Украина сообщало, что председатель Европейского совета Дональд Туск выступил с критикой в адрес Джонсона. По словам Туска, вопрос выхода Великобритании из ЕС ставит на карту будущее и безопасность Европы и Великобритании.