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Ирландский премьер поддержал сделку по Brexit

Новости » Политика    17.10.2019 - 17:12
Ирландский премьер поддержал сделку по Brexit
Фото: Лео Варадкар (twitter.com)

Лео Варадкар высоко оценил новое соглашение

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар приветствовал достигнутое соглашение о выходе Великобритании из Евросоюзу. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Варадкар указал, что сделка содержит "уникальное решение" по Северной Ирландии, которое отражает "специфику истории и географии" этой территории.

"Это на благо Ирландии и Северной Ирландии. Единая экономика острова сможет развиваться и процветать, также как отношения Запад - Восток", - добавил ирландский премьер.

Он также отметил, что сделка "защищает единый общеевропейский рынок и место Ирландии в нем".

Ирландский премьер поддержал сделку по Brexit

Напомним, лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил против нового соглашения по Brexit. Также лидеры Шотландсой национальной партии и Демократической юнионистской партии Северной Ирландии заявили, что не поддержат соглашение по Brexit во время голосования в парламенте.

Также РБК-Украина сообщало, что Британия согласовала с ЕС новую сделку по Brexit. Далее соглашение должны принять в британском парламенте 19 октября. Для этого необходимо, чтобы сделку поддержали 320 из 650 депутатов.

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