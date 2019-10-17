ЕС назвал ключевые пункты соглашения о Brexit

В Северной Ирландии частично сохранится таможенный кодекс ЕС
Решение проблемы границы с Ирландией в новом соглашении о выходе Британии из Евросоюза (Brexit) базируется на четырех ключевых пунктах. Об этом заявил переговорщик в вопросах Brexit от ЕС Мишель Барнье, передает BBC.
По его словам, новое соглашение о Brexit дает больше определенности и для Британии и для Европейского союза. Он также отметил, что решение проблемы границы с Ирландией базируется на следующих принципах:
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня ЕС и Британия достигли соглашения по Brexit.
Позже стало известно, что британская оппозиция раскритиковала новое соглашение по Brexit. По словам лидера лейбористов Джереми Корбина, новое соглашение - "страшнее", чем то, которое было подписано предыдущим премьер-министром Терезой Мэй.