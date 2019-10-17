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ЕС назвал ключевые пункты соглашения о Brexit

Новости » Политика    17.10.2019 - 18:12
ЕС назвал ключевые пункты соглашения о Brexit
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Северной Ирландии частично сохранится таможенный кодекс ЕС

Решение проблемы границы с Ирландией в новом соглашении о выходе Британии из Евросоюза (Brexit) базируется на четырех ключевых пунктах. Об этом заявил переговорщик в вопросах Brexit от ЕС Мишель Барнье, передает BBC.

По его словам, новое соглашение о Brexit дает больше определенности и для Британии и для Европейского союза. Он также отметил, что решение проблемы границы с Ирландией базируется на следующих принципах:

  • Северная Ирландия будет соблюдать ограниченное числа правил ЕС, которые касаются экспорта и импорта товаров. Таким образом, в Северной Ирландии частично сохраняется таможенный кодекс ЕС.
  • Северная Ирландия останется британской таможенной территории. Но при этом, Северная Ирландия остается пунктом въезда во внутренний рынок ЕС, так как граничит с Ирландией.
  • Стороны согласовали НДС для упорядочивания конкуренции на внутреннем европейском рынке товаров.
  • Представители Северной Ирландии смогут каждые четыре года самостоятельно решать, продолжать ли применение этих правила или нет.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня ЕС и Британия достигли соглашения по Brexit.

Позже стало известно, что британская оппозиция раскритиковала новое соглашение по Brexit. По словам лидера лейбористов Джереми Корбина, новое соглашение - "страшнее", чем то, которое было подписано предыдущим премьер-министром Терезой Мэй.

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