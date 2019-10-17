ЕС назвал ключевые пункты соглашения о Brexit

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В Северной Ирландии частично сохранится таможенный кодекс ЕС

Решение проблемы границы с Ирландией в новом соглашении о выходе Британии из Евросоюза (Brexit) базируется на четырех ключевых пунктах. Об этом заявил переговорщик в вопросах Brexit от ЕС Мишель Барнье, передает BBC.

По его словам, новое соглашение о Brexit дает больше определенности и для Британии и для Европейского союза. Он также отметил, что решение проблемы границы с Ирландией базируется на следующих принципах:

Северная Ирландия будет соблюдать ограниченное числа правил ЕС, которые касаются экспорта и импорта товаров. Таким образом, в Северной Ирландии частично сохраняется таможенный кодекс ЕС.

Северная Ирландия останется британской таможенной территории. Но при этом, Северная Ирландия остается пунктом въезда во внутренний рынок ЕС, так как граничит с Ирландией.

Стороны согласовали НДС для упорядочивания конкуренции на внутреннем европейском рынке товаров.

Представители Северной Ирландии смогут каждые четыре года самостоятельно решать, продолжать ли применение этих правила или нет.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня ЕС и Британия достигли соглашения по Brexit.

Позже стало известно, что британская оппозиция раскритиковала новое соглашение по Brexit. По словам лидера лейбористов Джереми Корбина, новое соглашение - "страшнее", чем то, которое было подписано предыдущим премьер-министром Терезой Мэй.