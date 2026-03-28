Летіли понад 270 дронів, основний напрямок - Одещина: деталі нічної атаки РФ

Нічний обстріл Одеси

Нагадаємо, у ніч на 28 березня Росія знову завдала удару по Одесі. За допомогою безпілотників ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Є загиблі та постраждалі, серед них - дитина.

Загалом росіяни запустили по Одесі понад 60 ударних дронів.

У Приморському районі зафіксовано влучання в дах будівлі пологового будинку.

За попередніми даними, персонал і пацієнтки встигли спуститися в укриття, що дало змогу уникнути важчих наслідків і жертв.

Також унаслідок атаки частково зруйновано перекриття між четвертим і п'ятим поверхами багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею вибито вікна в житлових будинках у різних частинах району, що призвело до додаткових пошкоджень.

Крім того, у приватному секторі виникли пожежі в житлових будинках.