Удар по пологовому та житлових будинках: ворог атакував Одесу - перші подробиці

У ніч на 28 березня Росія знову завдала удару по Одесі. За допомогою безпілотників ворог атакував цивільну інфраструктуру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака в мережі Telegram.

Місцева влада повідомила про новий удар по цивільній інфраструктурі Одеси, в результаті якого зафіксовано руйнування і постраждалих.

Удар по пологовому будинку в Приморському районі

Лисак повідомив, що ворог знову атакував об'єкти цивільної інфраструктури. У Приморському районі зафіксовано влучання в дах будівлі пологового будинку.

За попередніми даними, персонал і пацієнтки встигли спуститися в укриття, що дало змогу уникнути важчих наслідків і жертв.

Пошкодження житлових будинків

Унаслідок атаки частково зруйновано перекриття між четвертим і п'ятим поверхами багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею вибито вікна в житлових будинках у різних частинах району, що призвело до додаткових пошкоджень.

Пожежі в приватному секторі

Крім того, у приватному секторі виникли пожежі в житлових будинках. Рятувальні служби працюють на місці для ліквідації наслідків.

Є постраждалі

За попередньою інформацією, поранення дістали четверо людей. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.