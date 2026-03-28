Удар по пологовому та житлових будинках: ворог атакував Одесу - перші подробиці
У ніч на 28 березня Росія знову завдала удару по Одесі. За допомогою безпілотників ворог атакував цивільну інфраструктуру міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака в мережі Telegram.
Місцева влада повідомила про новий удар по цивільній інфраструктурі Одеси, в результаті якого зафіксовано руйнування і постраждалих.
Удар по пологовому будинку в Приморському районі
Лисак повідомив, що ворог знову атакував об'єкти цивільної інфраструктури. У Приморському районі зафіксовано влучання в дах будівлі пологового будинку.
За попередніми даними, персонал і пацієнтки встигли спуститися в укриття, що дало змогу уникнути важчих наслідків і жертв.
Пошкодження житлових будинків
Унаслідок атаки частково зруйновано перекриття між четвертим і п'ятим поверхами багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею вибито вікна в житлових будинках у різних частинах району, що призвело до додаткових пошкоджень.
Пожежі в приватному секторі
Крім того, у приватному секторі виникли пожежі в житлових будинках. Рятувальні служби працюють на місці для ліквідації наслідків.
Є постраждалі
За попередньою інформацією, поранення дістали четверо людей. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадуємо, що 27 березня російські війська атакували Кривий Ріг дронамі-камікадзе типу "Шахед", завдавши ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі, а також житловим районам.
Зазначимо, що внаслідок удару українських безпілотників по Киришському нафтопереробному заводу в Ленінградській області РФ зафіксовано пошкодження ключових виробничих потужностей, зокрема установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 і ЕЛОУ-АВТ-6, а також об'єктів із випуску бітуму, гідроочищення і газофракціонування.