ua en ru
Сб, 28 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія запустила по Одесі понад 60 дронів: Зеленський відреагував на нічну атаку

10:16 28.03.2026 Сб
2 хв
Жодного військового сенсу, це суто терор проти цивільних
aimg Тетяна Степанова
Фото: Росія запустила по Одесі понад 60 дронів (ДСНС)

Російські війська у ніч на 28 березня запустили по Одесі понад 60 ударних дронів. Є загиблі та постраждалі, а також серйозні пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"У ніч на сьогодні росіяни масовано вдарили по Одесі. Жодного військового сенсу, це суто терор проти звичайного цивільного життя. Було більше 60 ударних дронів у цьому ударі по місту. На жаль, багато пошкоджень", - написав Зеленський.

Серед обʼєктів, які постраждали, - пологовий будинок, звичайні житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура. Служби продовжують працювати й допомагати на місцях, де це потрібно.

"На жаль, станом на зараз відомо, що одна людина загинула (вже відомом про двох загиблих - ред.). Мої співчуття рідним і близьким. Більше десяти людей поранені, і серед них є дитина", - додав президент.

Також були цієї ночі удари по Полтавщині та Дніпропетровщині.

Фото: наслідки удару РФ по Одесі (ДСНС)

Зеленський наголосив, що кожен такий удар доводить, що Росія не хоче закінчувати війну. А отже, будь-яке послаблення тиску на неї небезпечне.

За словами глави держави, скоординована робота заради захисту людей і життя допомагатиме обороні України та дипломатії.

"Дякую всім партнерам, які працюють разом з нами та підтримують наших людей. Працюємо з усіма і ми, щоб дати більше сили нашій країні та більше можливостей щодня й щоночі захищати життя в Україні - наші міста і села, нашу інфраструктуру. Спільний захист і скоординовані дії можуть спрацювати найкраще", - додав президент.

Нічний удар по Одесі

Нагадаємо, у ніч на 28 березня Росія знову завдала удару по Одесі. За допомогою безпілотників ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Є загиблі та постраждалі, серед них - дитина.

У Приморському районі зафіксовано влучання в дах будівлі пологового будинку.

За попередніми даними, персонал і пацієнтки встигли спуститися в укриття, що дало змогу уникнути важчих наслідків і жертв.

Також унаслідок атаки частково зруйновано перекриття між четвертим і п'ятим поверхами багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею вибито вікна в житлових будинках у різних частинах району, що призвело до додаткових пошкоджень.

Крім того, у приватному секторі виникли пожежі в житлових будинках.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Одеса Війна в Україні Атака дронів
Новини
Нові мобільні ППО RapidRanger на фронті: характеристики та можливості
Нові мобільні ППО RapidRanger на фронті: характеристики та можливості
Аналітика
