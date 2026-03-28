Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Летели более 270 дронов, основное направление - Одесская область: детали ночной атаки РФ

10:32 28.03.2026 Сб
2 мин
Сколько вражеских беспилотников удалось уничтожить?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 252 российских дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 28 марта Россия атаковала Украину 273 ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных. с 18:00 27 марта) противник атаковал 273 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым. Около 180 из них - "Шахеды".

Основное направление удара - Одесская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 252 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 21 ударного дрона на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Кроме того, после 07:00 враг нанес повторные удары беспилотниками по Одесской области и других регионах на севере и востоке. Результаты боевой работы уточняются.

Ночной обстрел Одессы

Напомним, в ночь на 28 марта Россия снова нанесла удар по Одессе. С помощью беспилотников враг атаковал гражданскую инфраструктуру города. Есть погибшие и пострадавшие, среди них - ребенок.

В целом россияне запустили по Одессе более 60 ударных дронов.

В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома.

По предварительным данным, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие, что позволило избежать более тяжелых последствий и жертв.

Также в результате атаки частично разрушено перекрытие между четвертым и пятым этажами многоэтажного дома. Взрывной волной выбиты окна в жилых домах в разных частях района, что привело к дополнительным повреждениям.

Кроме того, в частном секторе возникли пожары в жилых домах.

Больше по теме:
ОдессаПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов