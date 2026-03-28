Летели более 270 дронов, основное направление - Одесская область: детали ночной атаки РФ

По данным военных. с 18:00 27 марта) противник атаковал 273 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым. Около 180 из них - "Шахеды".

Основное направление удара - Одесская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 252 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 21 ударного дрона на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Кроме того, после 07:00 враг нанес повторные удары беспилотниками по Одесской области и других регионах на севере и востоке. Результаты боевой работы уточняются.