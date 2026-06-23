Лавров зробив цинічну заяву про Україну та Білорусь

Росія погрожує Україні "усім комплексом заходів", якщо президент України Володимир Зеленський не відступить від своїх вимог до Білорусі.

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Що сказав Лавров

Лавров виступив на круглому столі, присвяченому врегулюванню війни в Україні. Там він прокоментував заяви президента України Володимира Зеленського щодо Білорусі.

На думку Лаврова, ці заяви нібито спрямовані на те, щоб втягнути Мінськ у бойові дії.

"Це очевидно націлено на те, щоб втягнути Білорусь безпосередньо у конфлікт і розширити географію бойових дій, тим самим ускладнивши можливості врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами", - заявив він.

Яких заходів погрожує вжити Росія

Лавров заявив, що Росія нібито готова задіяти весь арсенал механізмів, передбачених союзним договором з Білоруссю, для її захисту.

З березня 2025 року між двома країнами діє договір про гарантії безпеки в межах Союзної держави.

Попередження Зеленського Білорусі: що відомо

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попередив Білорусь про серйозні наслідки через розміщення на її території чотирьох ретрансляторів, які допомагають Росії наводити дрони на українські міста.

Зеленський дав Мінську тиждень, щоб прибрати обладнання, інакше Україна "зробить це сама".

Як повідомляло РБК-Україна, у Єврокомісії підтримали право України на самооборону у відповідь на ультиматум Зеленського Лукашенку. Речниця ЄК нагадала, що Білорусь продовжує допомагати Росії воювати проти України.