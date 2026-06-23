Лавров сделал циничное заявление об Украине и Беларуси
Россия угрожает Украине "всем комплексом мер", если президент Украины Владимир Зеленский не откажется от своих требований к Беларуси.
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Что сказал Лавров
Лавров выступил на круглом столе, посвященном урегулированию войны в Украине. Там он прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении Беларуси.
По мнению Лаврова, эти заявления якобы направлены на то, чтобы втянуть Минск в боевые действия.
"Это явно направлено на то, чтобы втянуть Беларусь непосредственно в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым затруднив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами", - заявил он.
Какие меры угрожает принять Россия
Лавров заявил, что Россия якобы готова задействовать весь арсенал механизмов, предусмотренных союзным договором с Беларусью, для ее защиты.
С марта 2025 года между двумя странами действует договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
Предупреждение Зеленского Беларуси: что известно
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил Беларусь о серьезных последствиях из-за размещения на ее территории четырех ретрансляторов, которые помогают России наводить дроны на украинские города.
Зеленский дал Минску неделю, чтобы убрать оборудование, иначе Украина "сделает это сама".
Как сообщало РБК-Украина, в Еврокомиссии поддержали право Украины на самооборону в ответ на ультиматум Зеленского Лукашенко. Пресс-секретарь ЕК напомнила, что Беларусь продолжает помогать России вести войну против Украины.
Между тем белорусская оппозиция передала Украине доклад, в котором приведены восемь признаков того, что Минск, возможно, постепенно готовится к прямому вовлечению в военные конфликты. В частности, это касается наращивания армии и перевода экономики на военные рельсы.