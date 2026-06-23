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Лавров сделал циничное заявление об Украине и Беларуси

14:27 23.06.2026 Вт
2 мин
Лавров напомнил о союзническом договоре после слов Зеленского
aimg Елена Чупровская
Лавров сделал циничное заявление об Украине и Беларуси Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
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Россия угрожает Украине "всем комплексом мер", если президент Украины Владимир Зеленский не откажется от своих требований к Беларуси.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Что сказал Лавров

Лавров выступил на круглом столе, посвященном урегулированию войны в Украине. Там он прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении Беларуси.

По мнению Лаврова, эти заявления якобы направлены на то, чтобы втянуть Минск в боевые действия.

"Это явно направлено на то, чтобы втянуть Беларусь непосредственно в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым затруднив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами", - заявил он.

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Какие меры угрожает принять Россия

Лавров заявил, что Россия якобы готова задействовать весь арсенал механизмов, предусмотренных союзным договором с Беларусью, для ее защиты.

С марта 2025 года между двумя странами действует договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Предупреждение Зеленского Беларуси: что известно

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил Беларусь о серьезных последствиях из-за размещения на ее территории четырех ретрансляторов, которые помогают России наводить дроны на украинские города.

Зеленский дал Минску неделю, чтобы убрать оборудование, иначе Украина "сделает это сама".

Как сообщало РБК-Украина, в Еврокомиссии поддержали право Украины на самооборону в ответ на ультиматум Зеленского Лукашенко. Пресс-секретарь ЕК напомнила, что Беларусь продолжает помогать России вести войну против Украины.

Между тем белорусская оппозиция передала Украине доклад, в котором приведены восемь признаков того, что Минск, возможно, постепенно готовится к прямому вовлечению в военные конфликты. В частности, это касается наращивания армии и перевода экономики на военные рельсы.

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