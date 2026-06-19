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Ультиматум Лукашенку: джерело РБК-Україна пояснило, чого вимагає Зеленський

21:13 19.06.2026 Пт
2 хв
Президент України суворо звернувся до білоруського диктатора
aimg Іван Носальський aimg Уляна Безпалько
Ультиматум Лукашенку: джерело РБК-Україна пояснило, чого вимагає Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент України Володимир Зеленський вимагає від Білорусі, щоб вона прибрала зі своєї території ретранслятори для російських дронів-камікадзе "Шахед".

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело у Силах оборони України.

Він пояснив, що завдяки ретрансляторам, розміщеним на території Білорусі, здійснюється коригування ворожих атак дронами "Шахед" на Україну.

Також для ударів росіяни використовують білоруські засоби зв’язку, що допомагає країні-агресору здійснювати атаки.

"Саме про цю техніку йдеться. Іншої техніки там, зокрема, якщо говорити про бойову або засоби ураження, з боку білоруського кордону, не фіксується", - підкреслив співрозмовник РБК-Україна.

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Що сказав Зеленський

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що він не образився на образи з боку самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Але, за його словами, на вишках у Білорусі розмістили ретранслятори - це техніка, яка коригує удари росіян по цивільних об’єктах в Україні.

Голова української держави звернув увагу, що для того, щоб прибрати ці ретранслятори, має вистачити тижня.

При цьому президент наголосив, що якщо Білорусь цього не зробить, Україна сама подбає про те, щоб ретрансляторів там не було.

До речі, ще в лютому цього року стало відомо, що Росія розгорнула на території Білорусі систему ретрансляторів для своїх дронів.

Вже 23 лютого глава української держави натякнув, що Україна провела операції з метою знищення ретрансляторів на території Білорусі. Подробиць він не розкрив.

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